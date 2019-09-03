virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO, CAUSA MALTEMPO, SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA A24 E, AVANTI, TRA ARDEATINA E PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA VIA DEL MARE E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA SUL QUADRANTE NORD ORIENTALE TRA LA CASSIA E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, CODE PER MALTEMPO TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA; SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA; SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CAUSA MALTEMPO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASAL DEL MARMO E LA CASSIA BIS, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO CATONE DIREZIONE Roma; RACCOMANDIAMO PRUDENZA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE, IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO DE BERNARDI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO. RESTA INVARIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. SULL’AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO VERSO Roma. TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ...