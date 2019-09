Fonte : motorinolimits

(Di martedì 3 settembre 2019) Per la gara diha nominato le mescole White hard C2, Yellow medium C3 e Red soft C4, le tre più usate finora in questa stagione, che offrono il miglior compromesso per rispondere alle diverse esigenze del Tempio della velocità”, che negli anni ha subìto alcune importanti modifiche, con l’aggiunta di … L'articolo: l’anteprima del GP diMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Pirelli a Monza: l’anteprima del GP di casa - MotoriNoLimits : Pirelli a Monza: l’anteprima del GP di casa - MauriKart : F1 – Pirelli, Isola: “Scelta leggermente più morbida per Monza” -