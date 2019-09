Le notizie di oggi ore 17 | 30

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) IL CONTE-BIS ALLA PROVA DI ROUSSEAU, AFFLUENZA RECORD DEGLI ISCRITTI A meno di un'ora dalla chiusura della consultazione, 73.000 votanti. Esulta Casaleggio: "E' un record mondiale". Di Maio: "Grande successo per la democrazia, ho votato ma il voto è segreto". Orlando annuncia: non farò parte del governo. Al via l'incontro fra il premier e i capigruppo di M5s e Pd. IL BLOG DELLE STELLE PUBBLICA I 26 OBIETTIVI DEL NUOVO GOVERNO Si tratta delle misure condivise con il Pd, dal reddito minimo all'ambiente, al rilancio di Roma Capitale. Di Maio: ci sono tutti i nostri punti. I MERCATI SCOMMETTONO SUL GOVERNO GIALLOROSSO, SPREAD SOTTO QUOTA 160 Non accadeva da maggio del 2018. BREXIT: TEGOLA PER JOHNSON, PERSA LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO Il deputato tory Phillip Lee passa con i liberaldemocratici. Il premier: "La legge anti no-deal affossa il negoziato con l'Ue". Giu' la ...

