Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro dovrebbero essere annunciati senza una data per l’Europa

Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro verrà presentato il 19 settembre a Monaco : Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite dovrebbero essere presentati ufficiale al pubblico. Ci sono alcune voci che riportano che Huawei Mate 30 Lite potrebbe debuttare con il nome di Huawei Nova 5i Pro in alcuni mercati globali.

Huawei Mate 30 Pro : news - rumors e data di uscita : Huawei anticipa il lancio della serie Mate 30 al prossimo 19 settembre, un mese prima rispetto al consueto appuntamento autunnale di ottobre. Un evento che sancirà una sorta di ripartenza per il colosso cinese dopo la mazzata ricevuta nel maggio scorso dall'amministrazione Trump che l'ha inserita in una black list commerciale impedendole di fare affari con società statunitensi. Un blocco che ha messo a repentaglio la presenza ...

Velocissime in Italia le due patch di agosto per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : effetti riscontrati : Occorre tornare sugli ultimi aggiornamenti pensati per due smartphone tanto popolari qui in Italia, vale a dire Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite, almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento. Durante lo scorso fine settimana, come probabilmente ricorderete, vi ho segnalato l'avvio della distribuzione in Europa della doppia patch di agosto dedicata ai due smartphone Android commercializzati nel 2018 e ancora tanto popolari nel nostro ...

Ad un passo dal Huawei Mate 30 - il 19 settembre con o senza Android? : La data di presentazione della serie Huawei Mate 30 non è più un mistero, almeno da qualche ora. Per ieri 1 settembre era stato pianificato un grande annuncio da parte del produttore e questo, puntuale, è arrivato. I nuovi smartphone della serie di punta saranno presentati il prossimo 19 settembre, ossia fra soli 17 giorni. L'annuncio dell'evento di lancio è giunto dai canali ufficiali social del produttore. Il video che annuncia la lieta ...

Huawei conferma il lancio della serie Mate 30 : si terrà a Monaco il 19 settembre : Con un tweet pubblicato poco fa Huawei ha confermato la data di presentazione della nuova serie Mate 30, che sarà annunciata a Monaco di Baviera. L'articolo Huawei conferma il lancio della serie Mate 30: si terrà a Monaco il 19 settembre proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro certificati dal 3C con carica rapida a 40 watt : I presunti Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, che saranno presentati nel mese di settembre, sono stati certificati in Cina dal 3C. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro certificati dal 3C con carica rapida a 40 watt proviene da TuttoAndroid.

Come aggiornare Huawei Mate 20 all’ultimo firmware con Bootloader sbloccato : Root Huawei Mate 20 vuoi aggiornarlo all'ultimo firmware la guida che trovi qui di seguito ti aiuterà ad aggiornare il firmware Huawei all'ultima versione diposnibile per Huawei Mate 20.

Niente IVA e 10 euro di sconto extra con Unieuro per Huawei Mate 20 e Note 10 il 31 agosto : Trapelano oggi 31 agosto alcune offerte davvero allettanti con Unieuro per gli utenti che stanno pensando di acquistare device di fascia alta, come i vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy Note 10, tanto per citarne due. Fondamentalmente, ci sono due promozioni che si intrecciano, anche se una delle due potrebbe non essere applicata a tutti i prodotti dello store. Proviamo pertanto ad esaminare più da vicino la campagna "sconto IVA" e non solo ...

Agosto si chiude con il botto per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : arrivano le patch B208 e B229 : arrivano finalmente anche in Europa nuove patch per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare su dispositivi come i vari Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Dopo aver assicurato ai rispettivi target l'aggiornamento con EMUI 9.1, infatti, il brand asiatico introduce in giro per il mondo la prima serie di patch correttive per i dispositivi che sono stati lanciati sul mercato nel corso del 2018. Proviamo dunque a comprendere cosa sia ...

Huawei Mate 30 arriverà con Android - ma le app di Google andranno installate manualmente : Sembra che i nuovi top di gamma Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro arriveranno con Android a bordo, ma senza le applicazioni di Google preinstallate. L'articolo Huawei Mate 30 arriverà con Android, ma le app di Google andranno installate manualmente proviene da TuttoAndroid.

"Il prossimo Huawei Mate 30 sarà senza Google e solo in Cina" : Lo scrive la Reuters. Non avrebbe le applicazioni e i servizi di Moutain View. Incertezza sul lancio del top di gamma previsto a metà settembre

Huawei Mate 30 potrebbe essere posticipato sul mercato globale - a causa del BAN : A causa del ban del governo USA, secondo South China Morning Post Huawei potrebbe decidere di posticipare l'esordio sul mercato di Huawei Mate 30 L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe essere posticipato sul mercato globale, a causa del BAN proviene da TuttoAndroid.

"Il prossimo Huawei Mate 30 sarà senza Google e solo in Cina" : Lo scrive la Reuters. Non avrebbe le applicazioni e i servizi di Moutain View. Incertezza sul lancio del top di gamma previsto a metà settembre

Huawei Mate 30 non avrà le app di Google : (Foto: Weibo) I nuovi smartphone della gamma Huawei Mate 30 sono i più attesi dell’autunno insieme ai nuovi iPhone 11, ma debutteranno senza le app di Google, per via del bando imposto dal presidente americano Dondald Trump. A tutt’oggi la situazione non si discosta rispetto alle prospettive della scorsa primavera, con il divieto imposto alle società statunitensi di stringere accordi commerciali con il colosso cinese. Infatti, la ...