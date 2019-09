Ci sono 25 morti nell’incendio di una barca usata per le immersioni subacquee in

Tokyo - grande successo per l’hotel dei morti - le salme sono ospitate in una stanza riservata e hanno i migliori confort : In Giappone negli ultimi anni c’è stato un aumento spaventoso dei defunti. Dal 2011 c’è stato un incremento di quasi 60 mila unità all’anno. A Tokyo un gruppo di imprenditori ha deciso di investire su qualcosa di macabro ma originale, costruire un hotel per i morti. l’hotel per i morti consente alle salme ospitate di avere tutti i confort possibili. Una stanza per ogni salma con una temperatura che permette la perfetta conservazione ...

L’Uragano Dorian devasta le Bahamas e si dirige verso la Florida : “Condizioni catastrofiche - ci sono morti per le strade”. La Nasa blinda il Kennedy Space Center [FOTO] : Un uragano catastrofico Dorian, che si sta abbattendo sulle Bahamas e si dirige verso la Florida. Danni, morti e devastazione, mentre continuano le allerta e l’attenzione massima sulle regioni degli Stati Uniti colpiti. “Danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti” per le strade delle isole di Abaco, ma “non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i ...

Sparatoria sulla folla in Texas - almeno due morti e 30 feriti. I killer sono in fuga : Gli aggressori hanno sparato a caso sulla folla da un veicolo rubato. Due gli assalti in distinte città distanti tra loro una trentina di chilometri. Trump messo al corrente della situazione

Antonio Conte resuscita pure i morti : la fenomenale partita contro il Lecce. I nerazzurri sono rinati : Una partita è un indizio, ma quando è convincente come quella disputata dall' Inter contro il Lecce potrebbe anche essere una prova dei cambiamenti. Tra questi ultimi, spicca il rendimento delle vecchie conoscenze nerazzurre, di gran lunga oltre gli standard del passato. Principale artefice dell' im

Sei migranti sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia : La polizia greca ha detto che sei migranti sono morti e altri 10 sono stati feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia. La polizia ha detto che l’incidente

Un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati a Maiorca - ci sono sette morti : Ieri mattina un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati mentre sorvolavano l’isola spagnola di Maiorca. Ci sono sette morti: El País scrive che nessuna delle persone a bordo dei due mezzi è sopravvissuta. A bordo dell’elicottero c’erano una famiglia

In Sudan ci sono più di sessanta morti per via delle alluvioni : Da inizio luglio il Sudan, uno dei paesi più poveri dell’Africa, è stato interessato da forti piogge e alluvioni, che finora hanno causato 62 morti e 98 feriti. Le cifre sono state diffuse ieri dall’agenzia stampa statale SUNA. Le alluvioni

Svizzera - aereo da turismo si schianta sul passo del Sempione. Media elvetici : “Ci sono tre morti” : Un piccolo aereo si e’ schiantato in mattinata, poco prima delle 10.30, sul passo del Sempione, nei pressi dell’ospizio, al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Ne hanno dato notizia i Media elvetici, citando fonti della Polizia vallesana. Un quotidiano on line svizzero tedesco pubblica alcune immagini, rilanciate da Ticinonews.it scattate da un lettore che mostrano una colonna di fumo alzarsi in cielo. Secondo quanto raccontato ...

Tre soldati turchi sono morti in uno scontro con alcuni miliziani curdi vicino al confine tra Turchia e Siria : Mercoledì tre soldati turchi sono morti in uno scontro con alcuni miliziani curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) nel sud-est della turchia, vicino al confine con la Siria e l’Iraq. Lo ha comunicato l’ufficio del governatore della regione

Una vita - spoiler : Mauro racconta che sono morti moglie e figlio - entra in scena Genoveva : La soap opera Una vita continua a coinvolgere numerosi telespettatori ogni giorno. Le puntate spagnole ci rivelano grossi colpi di scena. Mauro San Emeterio tornerà ad Acacias 38, ma da solo. L'ispettore della polizia spagnola era andato a vivere in Francia con la sua amata Teresa Sierra. La donna era anche in dolce attesa. Mauro porterà con sé una notizia terribile: la morte sia del suo bambino che della moglie. La verità sulla vicenda verrà ...

Migranti - la testimonianza del sopravvissuto salvato da Malta : “sono morti in 14 mentre intorno navi ed elicotteri ci ignoravano” : “Eravamo in 15 su un gommone e solo io sono vivo. Dio ha mandato i maltesi a salvarmi”. Mohammed Adam Oga è rimasto undici giorni alla deriva in mare, ha visto morire, giorno dopo giorno, i suoi compagni di viaggio, tra cui una donna incinta. Quando le Forze armate maltesi lo hanno salvato, lo hanno trovato svenuto sul corpo di un altro migrante, morto, nella barca con cui hanno tentato la traversata del Mediterraneo. ...

Mohammed - l'unico superstite : "Su quel gommone eravamo in 15. Nessuno ci ha soccorso per 11 giorni - gli altri 14 sono morti e abbiamo dovuto buttarli in mare" : La terribile testimonianza dell'uomo salvato lunedi dalle Forze armate maltesi su un piccolo gommone con il cadavere di un ragazzo accanto

Dolunay - trame : Demet può dimostrare che i genitori di Bulut sono morti a causa di Hakan : Tra pochi giorni le avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore torneranno a movimentare il primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate dicono che Demet avrà finalmente una prova schiacciante per far finire dietro le sbarre il marito Hakan Onder. L’ex fidanzata di Ferit Aslan per non consentire all’uomo che ha sposato di minacciarla per l’ennesima volta, registrerà la sua voce ...