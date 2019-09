Ama e Anp insieme per sensibilizzazione ambientale

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – I giovani di Roma come ‘ambasciatori ambientali’. E’ questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato dalla presidente di Ama spa, Luisa Melara, e dal presidente dell’Associazione nazionale presidi Roma (Anp), Mario Rusconi. L’accordo nasce dalla comune volonta’ di coinvolgere in maniera ancora piu’ incisiva gli studenti delle scuole romane di ogni ordine e grado in un innovativo progetto di formazione che promuova, attraverso azioni concrete, una piu’ profonda conoscenza e consapevolezza. Il protocollo d’intesa, gratuito e della validita’ di 1 anno, impegna le due parti a collaborare per sviluppare, all’interno dell’offerta formativa, iniziative volte a realizzare specifiche attivita’ di tutelaed educazione civica nell’ottica di favorire la pratica della ...

