Precipita con deltaplano | muore pilota nel Mantovano

Aereo Precipitato sul Sempione - le vittime sono il compositore Jonathan Goldstein con la moglie e la figlia neonata : Il piccolo Aereo da turismo su cui viaggiavano si è schiantato domenica scorsa sul Sempione, al confine tra la Svizzera e l’Italia: così hanno perso la vita il compositore britannico Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e la loro figlia di sette mesi. La famiglia era in viaggio dalla Svizzera verso l’Italia: l’Aereo, un Piper, era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano ma per cause ancora da ...

Ancona - 24enne pesarese Precipita dal quarto piano di un ospedale e muore : Una terribile morte si è verificata poche ore fa nella città di Ancona, dove un giovane ragazzo di soli 24 anni, originario del pesarese, è precipitato nel vuoto dal quarto piano dell'ospedale. Per lui, nonostante il rapido intervento del personale medico del 118, non c'è stato nulla da fare. Si sono recati sul luogo gli agenti della polizia di stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ma probabilmente si ...

Tragico incidente a L'Aquila - auto Precipita in cortile di un condominio - morta una donna : L'Aquila - Un Tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio. L'auto una Nissan Micra, al bordo della quale era la donna deceduta insieme ad altre due persone, che sono rimaste ferite, , è precipitata per una ventina di metri finendo nel ...

Sbanda con l’auto e Precipita nel condominio a L’Aquila : la madre muore nello schianto : Per motivi tutti da accertare, la vettura ha improvvisamente Sbandato, sfondato una ringhiera di protezione di un condominio e precipitando letteralmente all'interno del cortile dello stabile. La vittima è un'anziana di 81 anni che era sui sedili posteriori dell'auto, accompagnata dai due figli che erano seduti davanti.Continua a leggere

Aereo si schianta contro un elicottero poi Precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo si schianta contro un elicottero poi Precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo si schianta contro un elicottero poi Precipitano tra le case alle Baleari : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Va al ristorante a mangiare con la sua bambina che le chiede di poter andare in bagno da sola - dopo un po’ la bambina non torna e la mamma si Precipita da lei - quello che vede è orribile : Una mamma, Nicole Langmead , era andata al ristorante insieme alla sua bambina di quattro anni Kaya. Ad un certo punto la bambina aveva bisogno di andare in bagno e aveva chiesto alla mamma di poter andare da sola. La mamma l’aveva accontentata ma, dopo un po’ che non tornava, si era preoccupata e si era precipitata da lei. Poco prima che la sua bambina andasse in bagno la donna aveva visto due ragazzine uscire dal bagno ridendo tra loro ma ...

Tragedia in Calabria - 30enne Precipita da un balcone e muore a Parghelia : Una tragica morte quella che è avvenuta in Calabria. Una giovane ragazza di 30 anni è deceduta infatti, dopo essere precipitata da un balcone mentre si trovava in vacanza insieme alla famiglia e ad alcuni amici. La giovane, dopo alcuni giorni di agonia trascorsi in ospedale, non ce l'ha fatta. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora chiara e le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire come la giovane sia potuta precipitare nel vuoto ...

Coppia Precipita mentre fa sesso sul balcone : ragazzo di 30 anni lotta tra la vita e la morte : Complice l’estate e la voglia di trasgressione, una Coppia ha deciso di fare sesso sul balcone, appoggiandosi alla ringhiera. Presi dalla passione però, i due amanti si sono sbilanciati e sono caduti di sotto, precipitando dopo un volo di tre metri e mezzo. È quanto successo ad una Coppia francese: lei, 28 anni, di origine canadese, se l’è cavata senza gravi conseguenze, il fidanzato invece, un 30enne originario della Gran Bretagna, ...

BIMBO DI 2 ANNI SFONDA ZANZARIERA E Precipita/ Firenze - 'condizioni disperate' : BIMBO di 2 ANNI PRECIPITA dalla finestra dopo aver SFONDAto ZANZARIERA: drammatico incidente in un agriturismo di Montespertoli, Firenze,.

Coppia Precipita mentre fa sesso in balcone : lui - 30 anni - lotta tra la vita e la morte : E' accaduto in Costa Azzurra a una focosa Coppia di trentenni: i due sono precipitati per tre metri e mezzo e l'uomo ha avuto la peggio. E' ora ricoverat in gravi condizioni all'ospedale di Nizza.

Calabria - ragazza napoletana Precipita dal balcone di casa : gravi le sue condizioni : Tragedia in Calabria, e più esattamente a Parghelia, dove una turista napoletana di soli 30 anni è precipitata nella giornata di ieri dal balcone dell'appartamento affittato per le vacanze insieme al marito ed alcuni amici. Le sue condizioni restano gravissime a causa del trauma cranio-facciale e delle numerose lesioni riportate: la prognosi è tuttora riservata e la ragazza lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale di Catanzaro. Il ...

Giovane calabrese Precipita da un balcone in Croazia : è gravissimo : Un Giovane ragazzo calabrese di 21 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo essere precipitato da un balcone mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Croazia. Le notizie sono al momento molto frammentarie e non è stata chiarita ancora la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo è al momento ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale. Un'altra persona, nel frattempo, è deceduta in Calabria mentre stava facendo il bagno ...