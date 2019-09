Nintendo Switch | uscite di settembre 2019 Da Final Fantasy VIII Remastered a Spyro

TGS : Capcom potrebbe presentare nuove remaster per Nintendo Switch : La Tokyo Game Show si terrà a Tokyo (Giappone) a partire dal 12 settembre fino al 15 dello stesso mese e Capcom ha annunciato che sarà presente uno speciale panel dedicato alle sua linea di "giochi per adulti" per Nintendo Switch, di cui fa anche parte la remaster del primo Devil May Cry.Secondo quanto affermato dalla compagnia nipponica, l'evento inizierà dalle 14:05 fino alle 15:00 (ora locale), una volta finito ci sarà una speciale ...

Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch? : I ragazzi di CD Projekt RED hanno recentemente realizzato (il gioco sarà disponibile ad ottobre) un porting per Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3, con risultato decisamente accettabili. I fan si sono quindi domandati se anche il prossimo titolo dello studio, Cyberpunk 2077 subirà lo stesso destino in futuro.Durante una recente intervista la la senior concept artist Marthe Jonkers ha speso qualche parola su questo argomento, non ...

Nuovi sconti su Nintendo eShop : i migliori giochi Switch in offerta il 31 agosto : Da poche ore sono partiti Nuovi sconti su Nintendo eShop, la piattaforma della compagnia di Kyoto dedicata all'acquisto di videogiochi in versione digitale. Questo significa che, a partire da oggi, 31 agosto 2019, tutti i possessori della console ibrida Nintendo Switch possono lasciarsi tentare ad aprire il portafogli per arricchire la propria collezione videoludica. Sono tantissimi i titoli in sconto, legati soprattutto ai cataloghi di grandi ...

Risk of Rain 2 è ora disponibile per PS4 - Nintendo Switch e Xbox One : Dopo il lancio di Risk of Rain 2 su PC lo scorso marzo, ora è arrivato anche il turno delle console, per cui Hopoo Games è oggi felice di annunciare che Hopoo Games è disponibile ora per tutte le console: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, naturalmente.Risk of Rain, per chi necessitasse di una rinfrescata di memoria, è un classico roguelike multiplayer, e ora torna con una nuova dimensione ricca di sfide ancoa più impegnative. ...

Overwatch potrebbe presto arrivare anche su Nintendo Switch : I rumor di una possibile versione Nintendo Switch di Overwatch stanno circolando da qualche tempo ormai, e nella giornata di oggi ne sono usciti di nuovi che potrebbero far pensare che il tutto sia destinato ad avverarsi.Secondo quanto emerso da un leak, Overwatch sarà disponibile su Switch a partire dal 18 ottobre, tuttavia dato che questo porting non è ancora stato confermato, vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni riportate in ...

LA-MULANA 1 & 2 annunciato per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : NIS America é felice di annunciare che LA-MULANA 1 & 2 sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Xbox One nel 2020! Antiche rovine piene di trappole, enigmi e mostri mortali si frappongono tra te e un potente tesoro. Armato di poco più di una frusta e del tuo ingegno, riuscirai a sopravvivere alle prove e a svelare i segreti celati nelle rovine? LA-MULANA 1: Il tuo destino ti aspetta a ...

The Sinking City per Nintendo Switch si mostra in un primo ed oscuro video di gameplay : Attraverso un comunicato stampa Frogwares ha pubblicato un primo video di gameplay della versione per Nintendo Switch di The Sinking City. Il gioco sulla console ibrida è stato modificato e migliorato in base ai feedback dei giocatori."Abbiamo fatto del nostro meglio per ottimizzare il gioco e assicurarci che girasse a 30 frame stabili. Abbiamo anche migliorato un po' il combattimento per avere più realismo. Le armi ora hanno un miglioramento ...

Spyro Reignited Trilogy sbarca a Settembre su Nintendo Switch e Steam : Quest’anno Spyro prende il volo offrendo ai fan più modi per divertirsi con Spyro Reignited Trilogy. Il videogioco rimasterizzato che ha fatto innamorare i giocatori del “drago viola degli anni ‘90” atterra su Nintendo Switch e PC, via Steam, in tutto il mondo il 3 Settembre. Già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, questo Settembre segnerà la prima volta in cui tutti e tre i giochi originali – Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e ...

Le dimensioni di Nintendo Switch Lite a confronto con le altre console portatili : il video : Come i rumor volevano, Nintendo Switch Lite è la prossima console del colosso di Kyoto pronta a sbarcare sul mercato. Annunciato da una manciata di mesi, il device made in Japan presenta caratteristiche tecniche identiche a quelle del modello originale, ma con dimensioni sensibilmente ridotte. Questo perché, la nuova piattaforma della "grande N", abbandona la tradizionale natura ibrida per abbracciare solo quella portatile, proponendosi come ...

Overclock Nintendo Switch : quanto è potente il Tegra X1 completamente sbloccato? - articolo : Nintendo Switch ha fornito una serie incredibile di miracoli portatili sin da quando ha debuttato sul mercato a marzo 2017. Quello che inizialmente sembrava l'hardware di una console last-gen inserito in un dispositivo portatile ci ha regalato molto di più, al punto tale che il sistema ha retto i porting id Tech 6 ed anche una imminente conversione di The Witcher 3. L'accesso a basso livello al Tegra X1 ha permesso incredibili risultati nel ...

Disponibile da oggi l'edizione fisica di Collection of Mana per Nintendo Switch : Square Enix Ltd. ha annunciato che l'edizione fisica di Collection of Mana è Disponibile da oggi per Nintendo Switch su SQUARE ENIX Store e presso rivenditori selezionati in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli su questo atteso lancio:Leggi altro...

Overwatch in arrivo su Nintendo Switch? Compare in rete un case a tema : Una custodia con licenza ufficiale Overwatch per Nintendo Switch è stata avvistata su Amazon, prima di essere rimossa misteriosamente.L'accessorio, prodotto da PowerA, sarebbe ufficialmente concesso in licenza da Blizzard e Nintendo. L'elenco su Amazon è stato individuato dall'utente Twitter Wario64 prima della rimozione dal negozio online.Il case in questione presenta un robusto rivestimento esterno con un'impugnatura in gomma e una cerniera. ...