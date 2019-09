Mondo del Cinema in apprensione L’attore è rimasto ferito in un terribile schianto

I 50 sport più strani del Mondo : La stone viene lasciata scivolare sul ghiaccio, le scope la seguono e incominciano a sfregare nervosamente sulla pista per indirizzarla al meglio, fino a quando a non approda nella home puntando a conquistarne il centro esatto. Le più recenti edizioni delle Olimpiadi invernali hanno reso leggendarie le regole e soprattutto le gestualità tipiche del Curling, trasformando questo sport di nicchia in un vero e proprio tormentone pop. Il Curling, ...

La città più sicura del Mondo? Si trova in Asia. L’Europa fuori dal podio : Un’indagine del settimanale britannico Economist ha monitorato 60 città, utilizzando parametri relativi a 4 campi principali (digitale, salute, livello di infrastrutture, sicurezza personale), stabilendo, per la 3ª volta consecutiva, che Tokyo è la città più sicura al mondo: la capitale giapponese si è classificata al 1° posto nel settore della prevenzione dei disastri naturali, per il basso livello di attacchi informatici e per i tassi di ...

Quanto sarebbe bello ritornare in un Mondo del lavoro così : Operaio SegretariaMeccanico (e autista)CalzolaioImpiegato allo sportelloPer chi lavora, l’inizio dell’anno non corrisponde al primo gennaio, ma semmai a settembre. Si ritorna in negozio, in fabbrica, in ufficio con nuovi propositi, nuove aspettative, nuovi progetti. Lì, ad attenderci c’è il mondo del lavoro così come lo avevamo lasciato, spesso indifferente ai nostri desideri. Ma qui oggi di desideri ne vorremmo esprimere qualcuno, immaginando ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Reitz-Geis è doppietta tedesca nell’automatica da 25m : Risuona fuorte l’inno tedesco a Rio de Janeiro. A vincere la gara di pistola automatica maschile da 25m, nel poligono che fu olimpico tre anni, è il veterano tedesco Christian Reitz che coprendo 34/40 bersagli a disposizione riesce a prevalere sul connazionale Oliver Geis, il quale si deve accontentare del secondo posto con 32/40; mentre in terza posizione si è sistemato il cinese Yuehong Li (25/35). In quarta, quinta e sesta posizione ...

Storia di Gabriele Bonci - il Michelangelo della pizza che conquista il Mondo : “Essere avanguardia”. È l'idea di Gabriele Bonci, un uomo e una tendenza insieme, che sta facendo strada. Molta strada. Con passi da gigante, qual è anche nella stazza, pur essendo dimagrito di recente di 40 chili. Detto anche il “Michelangelo della pizza”, secondo la definizione data dalla rivista Cook_inc., l'officina internazionale di cucina. Stiamo parlando del panificatore o panettiere, pizzaiolo e gastronomo romano più cult del Paese. ...

Gli italiani mangiano meno gelato - ma è il migliore del Mondo : Eurostat ha diffuso i dati della produzione di gelato nell'Unione: la Germania ha prodotto 494 milioni di litri, pari al 15,5% della produzione totale dell'Ue, La Francia ne ha prodotti 451 milioni (14,1%) mentre l'Italia si è fermata 435 milioni (13,7%). Ciò fa titolare a Il Giornale nell'edizione in edicola che l'Italia “Non è più un Paese per gelatai”. Un allarme, quando si sa che nella realtà pizze e gelati italiani sono i due prodotti ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nel kayak maschile è ottavo Giovanni De Gennaro : Dopo il terzo posto di ieri di Stefanie Horn non ci sono oggi altri acuti per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, oggi il solo Giovanni De Gennaro supera le semifinali e chiude ottavo nel kayak maschile. Fuori nel penultimo atto gli altri azzurri e le ragazze della canadese Nel kayak maschile con Giovanni De Gennaro, chiude ottavo in finale in 93.59, nella ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Italia fuori dal podio nei 470 femminili dopo una brutta Medal Race : La sesta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Vela si è chiusa negativamente per l’Italia, che ha visto sfumare una concreta possibilità di podio nei 470 femminili proprio in Medal Race. Sul campo di regata olimpico di Tokyo 2020, in quel di Enoshima, quest’oggi le condizioni climatiche hanno consentito il regolare svolgimento di due Medal Race su cinque (le due classi 470) mentre i Laser Standard, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri femminile carte olimpiche per India e Serbia : Terminata la finale della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: dopo aver vinto le eliminatorie, conquista il gradino più alto del podio l’Indiana Yashaswini Singh Deswal, che guadagna per la sua Federazione anche il pass olimpico. Posto ai Giochi anche per la Serbia, grazie a Jasmina Milovanovic, terza. L’Indiana chiude a quota 236.7, battendo l’ucraina Olena ...

Mostra del Cinema di Venezia - Vivere di Francesca Archibugi : commedia su tutti gli umani bisogni del Mondo : “Love Is All You Need” cantavano i Beatles e onde non scordarselo, ecco un poster ben inquadrato su una parete di casa Attorre. Perché ciò di cui Susi, Luca e la loro piccola Lucilla hanno bisogno è solo, unicamente ed esclusivamente l’amore. Niente di meno e niente di più, ma soprattutto nulla di diverso sugli schermi del dramedy all’italiana 2.0 come si impara dalla visione di Vivere di Francesca Archibugi. “Un titolo talmente enorme che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri fuori le azzurre - eliminata a sorpresa Anna Korakaki : Concluse le eliminatorie della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: chiude al comando l’indiana Yashaswini Singh Deswal, che precede la cinese Wang Qian, mentre esce la detentrice del record del Mondo, l’ellenica Anna Korakaki, infine vengono eliminate le due azzurre in gara: 38ma Sara Costantino, 76ma Margherita Brigida Veccaro. Si classifica al primo posto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Mazzetti è strepitoso nel primo round della pistola automatica. L’azzurro è secondo : Buone notizie per i colori azzurri da Rio de Janeiro, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il portacolori italiano Riccardo Mazzetti è infatti al secondo posto dopo il primo round di qualificazione del contest di pistola automatica uomini dalla distanza dei 25m. Il lombardo con lo score eccezionale di 295/300 (98-98-99) è stato preceduto soltanto dal forte cinese Yuehong Li, primo a quota 297/300, avendo ...

Joker - Joaquin Phoenix - Gotham e un Mondo disperato da notte del giudizio : A Gotham tira una bruttissima aria e c'è Joker, un clown triste e bullizzato che inizia a provare il brivido di uccidere e finisce per sconvolgere la città. A Venezia oggi è calata l'oscurità inquietante e violenta del peggiore nemico di Batman e nulla sarà più come prima. Nuovo capitolo dei fortunati cinecomics di una maturità espressiva già senza pari, a metà tra commedia nerissima e thriller, il film di Todd Philips propone il ritratto di un ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : terza piazza per Stefanie Horn! Due azzurri della canadese tra i dieci : Gran giornata per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle finali del kayak femminile e della canadese maschile arriva per i colori azzurri il podio di Stefanie Horn, mentre centrano la top ten Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, infine si ferma in semifinale Roberto Colazingari. Nel kayak femminile Stefanie Horn centra il secondo podio stagionale in Coppa, ...