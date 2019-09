Macché perdita di tempo | la pausa caffè aumenta la produttività

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Cose che si fanno in un’organizzazione positiva Cose che si fanno in un’organizzazione positiva Cose che si fanno in un’organizzazione positiva Cose che si fanno in un’organizzazione positivaCose che si fanno in un’organizzazione positivaIl libro Cose che si fanno in un’organizzazione positivaCome sarà l’ufficio del futuro? Gli esperti dicono che sarà multifunzionale, eco-sostenibile, agile e pieno di tecnologie. Un posto dove ci si reca volentieri e chela soddisfazione delle persone e che si evolve sempre più in direzione delle esigenze e dell’accoglienza delle persone e a una spinta al work life balance, ovvero modalità che possano agevolare la conciliazione della vita personale con quella lavorativa. Ed è proprio l’ufficio 3.0 l’oggetto della tavola rotonda organizzata da Nespresso, con l’obiettivo di mettere in luce i cambiamenti che ...