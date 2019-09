In mischia lo Xiaomi Mi 9 Lite | specifiche da funambolo e probabile prezzo basso

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Quando Mishaal Rahman parla in genere c'è da fidarsi: a detta del leaker (nonché editor in chief della nota comunità di XDA Developers), loMi 9avrebbe fatto la sua comparsa nella lista dei dispositivi Android certificati da Google. Non si parla che di una variante delloMi CC9, avente 'pyxis' come nome in codice. Tra le caratteristiche cardine del dispositivo ritroviamo lo schermo AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione FullHD+ con al di sotto il sensore per la lettura delle impronte digitali, il processore Snapdragon 710, 6GB di RAM, 64 o 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera principale con un sensore da 48MP, un grandangolare da 8MP ed uno da 2MP per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo. Frontalmente svetta una fotocamera singola da 32MP, mentre sotto il cofano, ad alimentare il tutto, ritroveremo una batteria da 4030mAh, con Android ...

