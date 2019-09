Garmin fēnix 6 | sportwatch | caratteristiche | prezzo

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Gli anniversari vanno sempre festeggiati con qualcosa che lasci il segno e così, per i suoi 30 anni,ha voluto regalarsi la nuova versione del suo più fortunato smartwatch GPS multisport, il. Il nuovo6 è stato presentato con una conferenza stampa in diretta mondiale in occasione dell’edizione 2019 dell'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), l'icona di tutte le gare di trail running. Ora, migliorare un prodotto che già, secondo tutti, è al top delle funzioni necessarie per chi vive vere avventure outdoor non è semplice, ma già il fatto di andare in casa di una delle manifestazioni più dure e sfidanti al mondo era il segnale cheancora una volta aveva voluto ascoltare le reali esigenze di chi questo genere di strumenti da polso li uso al massimo delle loro potenzialità.6, 3 dimensioni per 3 versioni3 dimensioni, 3 versioni Ora, entrare in un ...

