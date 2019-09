Esplosione di gas,un morto nel Vibonese

Un uomo di 69 anni èper l'di una bombola di gas, nella sua abitazione a Spadola, piccolo centro alle porte di Serra San Bruno (VV). La deflagrazione ha provocato seri danni all'edificio e il boato è stato avvertito anche nei centri vicini. Un episodio analogo nel Napoletano: qui per fortuna è rimasto soltanto ferito in modo non grave un 15enne. Nella notte un'ha divelto porte e finestre della casa in cui il ragazzo vive con i suoi. Aperte tutte le piste, dalla bombola di gas alla bomba carta.(Di lunedì 2 settembre 2019)