Castrocaro 2019 | Belen e Stefano | «Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 2 settembre 2019)Rodriguez eDe Martino Superate le polemiche per la loro partecipazione a La Notte della Taranta,Rodriguez eDe Martino si apprestano al primo vero debutto insieme come conduttori. Saranno loro, come noto, a presentare domani sera – martedì 3 settembre– in diretta su Rai 2 dalle 21.20 la finale della 62° edizione del Festival di. “sull’equilibriochenella vita e ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva” dichiarano i due. Una coppia che si è ritrovata nella vita privata e che ora tenta di imporsi anche sul lavoro. Ce n’era bisogno? Forse no, maci sperano e, in tal senso,è per loro l’occasione giusta: “Entrambi siamo partiti da ...

fabiofabbretti : #Castrocaro2019, Belen e Stefano: «Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita». Ospite Gigi D’A… - andreapalazzo2 : RT @Raiofficialnews: #Castrocaro2019, la finale: il #3settembre su @RaiDue e @RaiRadio2, con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In giuri… - AstiGioachino : RT @Raiofficialnews: #Castrocaro2019, la finale: il #3settembre su @RaiDue e @RaiRadio2, con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In giuri… -