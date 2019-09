Carabinieri | comandante generale Nistri in visita a Trapani

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Palermo, 2 set. (AdnKronos) –deldell’Arma deidi Corpo d’Armata Giovannioggi al comando provincialedi. Ilha incontrato ilprovinciale colonnello Gianluca Vitagliano, il prefetto Tommaso Ricciardi, il procuratore Alfredo Morvillo, il questore Claudio Sanfilippo e ilprovinciale della Guardia di Finanza colonnello Pasquale Pilerci. Ilha poi incontrato anche una nutrita rappresentanza di militari del comando provinciale, dei reparti speciali, nonché la rappresentanza militare, ai quali ha espresso la propria vicinanza e l’apprezzamento “per le attività che quotidianamente vengono svolte con costante impegno, talora anche in condizioni ambientali difficili, a tutela della legalità e della sicurezza dei ...

serenel14278447 : Dopo la guerra combatté il banditismo prima in Campania e quindi in Sicilia; dopo vari periodi a Firenze, Como, Rom… - Regalishoppings : Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in visita a Trapani - CampobelloNews : Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in visita a Trapani -