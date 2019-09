Calcio : scontri tra tifosi - disposti 11 Daspo dopo Como-Lecco (2) : (AdnKronos) - I destinatari del Daspo avranno l'obbligo di rimanere fuori dagli impianti sportivi per un periodo che va da un minimo di un anno a un massimo di due anni e sei mesi, ma anche l’obbligo di restare, tre ore prima e tre ore dopo l’incontro di Calcio , al di fuori dello stadio, per l'inter

Serie A Calcio 2019-2020 - dove vedere i big match e gli scontri diretti su Sky e DAZN. Il derby di Milano… : E’ stata ufficializzata la programmazione televisiva dei big match della Serie A 2019-2020. Sky Sport trasmetterà l’attesissimo Juventus-Napoli della seconda giornata ed anche poi il derby di Roma; mentre DAZN avrà in esclusiva l’andata del deryb di Milano. Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Milan-Inter si giocherà nella quarta giornata e non è l’unico derby che DAZN trasmetterà, visto che ...