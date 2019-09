Al via la ‘Festa dell’Onestà’ per ricordare il gen Dalla Chiesa

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Quella del 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini fu una strage. Quella di oggi è una festa, che è il modo migliore per dire al signor Generale e a tutti coloro che hanno dato la vita: “Grazie, avete vinto”. Con queste parole il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha dato il via alla IV edizione de La Festa dell’Onestà, la manifestazione in memoria del Generale Carlo Alberto, a 37 anni dall’omicidio in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Tre giornate organizzate dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dall’Associazione ‘Ballarò significa Palermo’, insieme con il Comune di Palermo e con l’Assessorato alle Culture, grazie agli sponsor: Confcommercio Palermo, Gesap Aeroporto internazionale di Palermo, ...

