Torino | un uomo e una donna dimenticano il figlio di pochi mesi in treno

(Di domenica 1 settembre 2019) Se ne sono accorti quando il convoglio era ripartito: avevano scaricato il passeggino ma non l'ovetto con il piccolo dentro. Per fortuna ha causato solo un grande spavento: una coppia, papà e mamma, sono scesi intorno alle 19:20 dalalla stazione di Airasca portando con sé tutti i bagagli, compreso la struttura del passeggino, ma non si sono accorti di aver lasciato l’ovetto con dentro il proprionel vagone delUn bambino diè stato dimenticato indai genitori. E' accaduto ieri sera ad Airasca, in provincia di, dove une unaappena scesi dal convoglio si sono accorti di aver inavvertitamente abbandonato il bebè a bordo, addormentato nell'ovetto in cui l'avevano sistemato. Quelli che sono seguiti sono stati attimi di autentico terrore, visto che i due hanno visto allontanarsi ilcon illetto a bordo.***E' successo ieri ...

