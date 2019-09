Lazio-Roma stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla in diretta e in

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Si gioca quest’oggi, particolarmente presto rispetto alle abitudini, il derby tra, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Quello che va a disputarsi è il derby della Capitale numero 173, di cui il 153° nella massima serie. Prendendo in considerazione tutti i precedenti, le vittorie dellasono 47, quelle della61 e i pareggi 65. Diversi i debutti per le due squadre: i biancocelesti sono risultati trionfatori a Marassi, contro la Sampdoria, per 0-3, mentre i giallorossi sono stati protagonisti di un rocambolesco 3-3 casalingo contro il Genoa. La scorsa stracittadina, svolta il 2 marzo di quest’anno, si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore della, con reti di Caicedo, Immobile e Cataldi. Laha vinto per l’ultima volta il 29 settembre 2018, per 3-1., valevole per la seconda giornata di Serie ...

