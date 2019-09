Il caimano è stato ritrovato Mancano all' appello la pantera e l' orso

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) È finita oggi la fuga delche era scomparso il 20 agosto dal Circo Martin a Orosei, nella provincia di Nuoro. Il rettile, lungo circa un metro, è apparso in buone condizioni di salute, avendo probabilmente trovato di che pascersi nell'area costiera dove si era dato alla macchia. Rimane da capire come ilavesse lasciato la sua teca: erarubato, come denunciato dai proprietari, eraliberato dagli animalisti o era riuscito a darsi alla macchia in autonomia? In attesa che l'interrogativo trovi risposta, rimane ancora ignoto il destino di altri due animali in fuga che hanno dominato le cronache nelle ultime settimane: laavvistata nel cremonese e l'ormai celebreM49, al centro di uno scontro politico tra le autorità altoatesine, che non ne escludono l'abbattimento, e il ministro dell'Ambiente Costa che vuole sia risparmiato a ogni costo. Il primo ...

