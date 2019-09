DirettaMeteo Martina Franca (Ta) è la zona più colpita dai temporali del pomeriggio con 42mm ...

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Migranti : Zingaretti - ‘sono esseri umani - governo non faccia finta di niente’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La vicenda #MareJonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto. Coinvolgere con autorevolezza l’Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Migranti: Zingaretti, ‘sono esseri umani, governo non ...

Lazio-Roma - la Curva Nord dedica la coreografia a Diabolik : le immagini danno i brividi [FOTO e VIDEO] : Pochi minuti prima dell’inizio del derby contro la Roma valido per la 2a giornata di serie A, la Curva Nord della Lazio ha dedicato una scenografia a Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, storico capo ultrà degli Irriducibili ucciso a Roma lo scorso 7 agosto. Cartoncini bianchi e celesti, l’immagine di Diabolik sugli spalti occupati dal tifo organizzato laziale e la striscione: “Se muore non ci credere perché è capace ...

Usa : bilancio sparatoria in Texas si aggrava - 7 i morti : Huston, 1 set. (AdnKronos/Xinhua) – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in Texas. Domenica mattina una delle vittime, ricoverata al Midland Memorial Hospital, è morta portando così il bilancio a sette morti al quale si aggiunge l’autore della strage. Cinque persone sono state uccise ad Odessa, tra cui il tiratore e tre a Midland.L'articolo Usa: bilancio sparatoria in Texas si aggrava, 7 i morti sembra ...

Governo : Meloni - ‘in piazza giorno fiducia - ci battiamo per Italia sovrana’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il giorno in cui lo sciagurato Governo tra Pd e M5S chiederà la fiducia in Parlamento scenderemo in piazza insieme a tutti quei patrioti che non si rassegneranno mai all’idea di essere una colonia franco-tedesca. Noi non abbiamo mai cambiato posizione, continueremo a batterci per un’Italia unita, libera e sovrana!”. Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Fb. L'articolo Governo: ...

Migranti : Fratoianni - ‘cosa aspetta Conte a far sbarcare Mare Jonio?’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Per il presidente del consiglio incaricato ‘chi sbarca in Italia, sbarca in Europa’. Giusto. E allora cosa aspetta Conte a far finire lo spettacolo indecoroso di decine di esseri umani bloccati da giorni sulla nave Mare Jonio?”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.‘Basta con le parole – conclude il parlamentare di Leu – ora in ossequio ai valori di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Wang-Barty 6-2 6-4. In campo Federer-Goffin 3-2. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Il campione svizzero mantiene il servizio a zero e si porta sul 5-2 grazie ad un diritto millimetrico. 18.37 Federer aumenta i giri del motore e ottiene un altro break: 4-2. 18.34 Lo svizzero mantiene il servizio si riporta avanti: 3-2. 18.32 Contro break di Federer! Punteggio sul 2-2. 18.30 Wang vince il match!!! La cinese sbriga la pratica Barty con il punteggio 6-2, 6-4. 18.26 Break ...

F1 - Pagelle GP Belgio 2019 : Leclerc si laurea - Hamilton le prova tutte - Vettel stopper - Verstappen sciagurato - Norris jellato : Il Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno regala la prima vittoria in carriera a Charles Leclerc. Il ferrarista vince proprio nell’Università dei motori ma sorride ovviamente a metà in un weekend complicato dopo quanto accaduto ieri in F2. La gara odierna ha regalato ottime prestazioni e sorpassi, con tattiche e strategie che hanno fatto la differenza. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara di Spa, con promossi, bocciati, ...

Su Facebook si definisce "antisemita" - bufera sul consigliere leghista : Il goriziano Altinier ha scritto la parola sotto la voce "orientamenti religiosi". Ora si scusa: "L'ho fatto dieci anni fa, quando ero adolescente, per scherzo"

DIRETTA VILLARREAL REAL MADRID/ Streaming video DAZN : i precedenti della partita : DIRETTA VILLARREAL REAL MADRID: info Streaming video DAZN della partita, valida per la 3giornata della Liga, oggi 1 settembre 2019.

Più di 2 milioni di spettatori per Juve-Napoli su Sky : Sono stati oltre due milioni gli spettatori che ieri sera hanno seguito, su Sky, la folle partita tra Juventus e Napoli allo Stadium Il match che ha visto la sconfitta degli azzurri, negli ultimi secondi del match, per lo sfortunatissimo autogol di Koulibaly ha registrato uno share dell’11,2%, il secondo miglior dato per un incontro tra Juventus e Napoli. Lo studio pre partita è stato visto da 523 mila spettatori medi. Il post da 718 ...

Puglia : nubifragio su Martina Franca. Oltre 40 mm e strade allagate : Forti temporali stanno colpendo quest'oggi le zone interne della nostra penisola ed in particolar modo quelle del sud, dove troviamo una depressione piuttosto debole ma comunque incisiva per effetto...

Oroscopo Vergine - settembre : incontri interessanti per il segno : L'estate volge al termine e giunge il primo mese della stagione autunnale. Quali saranno le previsioni astrologiche per il mese di settembre per tutti i nati sotto il segno della Vergine? Di seguito, vediamo le previsioni con amore, salute e lavoro per tutti i nati sotto il sesto segno zodiacale. Quello di agosto è stato un buon mese per fare programmi in vista del futuro. Ci sono state anche molte soddisfazioni a livello sentimentale, e chi ha ...

Versiliana 2019 - Piero Angela racconta “La politica e l’invenzione della ruota”. La diretta : Sta per volgere al termine la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta), ultimo ospite della tre giorni Piero Angela che porta il suo racconto su “La politica e l’invenzione della ruota” L'articolo Versiliana 2019, Piero Angela racconta “La politica e l’invenzione della ruota”. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.