U&D over | spoiler | Gemma ha due nuovi corteggiatori e litiga con Barbara e Tina

U& ;D - David e Cristina litigano durante la registrazione del trono over : Maria seda la lite : David e Cristina sono stati ospiti della 1^ registrazione del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto luogo venerdì 30 agosto. Al contrario di altre tre coppie di Temptation Island 6 che hanno presenziato alla registrazione del trono classico, i due, essendosi conosciuti al dating show dedicato ai senior, sono stati invitati alla puntata inaugurale che vede protagonisti dame e cavalieri. Secondo le indiscrezioni del portale Il Vicolo delle ...

Anticipazioni U&D - Trono Over prima puntata : Stefano e Noel sono una coppia : È stato un inizio scoppiettante quello che ha sancito la prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne. Il parterre, infatti, si è arricchito di numerosi ex protagonisti del dating show, giunti per aggiornare Maria De Filippi sulla propria situazione sentimentale. Tra di essi non potevano mancare Stefano Torrese e Noel Formica, che in una recente intervista su 'Uomini e donne Magazine' avevano già ufficializzato di essere una ...