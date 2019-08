Resta in carcere Francesco Zampaglione | arrestato per tentata rapina in banca a Roma

Andrea Zamperoni - il corpo in Italia giovedì. Resta in carcere a New York la donna accusata dell'omicidio dello chef : A Zorlesco, nel lodigiano, l'attesa per l'arrivo della salma del 33enne chef di Cipriani Dolci ucciso sabato. Angela Barini, la prostituta accusata di avergli fornito il mix di droga letale, non potrà uscire su cauzione, come ha stabilito il magistrato federale

Costa Rica - arRestato un gatto : aiutava i criminali in carcere : Federico Giuliani Il gatto veniva utilizzato dai prigionieri come tramite. Al momento della cattura indossava un marsupio contenente due smarphone, un caRicabatteria e una smart card. In Costa Rica un gatto è stato colto in flagranza di reato e arrestato per favoreggiamento. I detenuti della prigione La Reforma a San Rafael de Alejuela, nei pressi della capitale del paese, San José, avevano escogitato un metodo astuto per consentire ...

Detenuto nel carcere di Rebibbia evaso : individuato e arRestato nel Napoletano : L'uomo era fuggito ancora ammanettato approfittando di una trasferta all'ospedale Pertini per alcune visite: si era nascosto a casa di una parente a Melito

CARDINALE PELL/ Ricorso respinto - Resta in carcere. Via anche il titolo onorifico : CARDINALE PELL, respinto il Ricorso: il porporato resta in carcere. Via anche il titolo onorifico dell'Ordine dell'Australia: tutti i dettagli

L'appello condanna il cardinale Pell a Restare in carcere : La “bocca della legge” ha parlato, per la seconda volta contro il cardinale George Pell. La Corte d’apPello di Vittoria ha respinto il suo ricorso contro la condanna a sei anni di carcere per aver abusato di due ragazzini alla fine degli anni Novanta, quando era arcivescovo di Melbourne. Dovrà rimanere dietro le sbarre almeno per tre anni e otto mesi, cioè fino al 2022, quando potrà essere rilasciato ...

Maria Chindamo - esce dal carcere l’uomo arRestato per il suo omicidio : Il Tribunale del Riesame ha concesso la scarcerazione di Salvatore Ascone, detto 'U pinnularu', l'uomo arrestato lo scorso 11 luglio con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Maria Chindamo. Il Riesame ha annullato l'ordine di custodia cautelare su richiesta dei legali dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Ascone è il proprietario della tenuta antistante la proprietà dove cui Maria è stata aggredita.Continua a leggere

Basket – Ex Sassari rischia fino a 10 anni di carcere : Thomas arRestato : Rashawn Thomas rischia grosso: l’ala statunitense, ex Dinamo Sassari arrestato in Florida fino a qualche mese fa indossava la casacca della Dinamo Sassari e lottava per lo Scudetto, adesso rischia fino a 10 anni di carcere. Stiamo parlando di Rashawn Thomas: ala statunitense fermato in Florida dalla polizia per eccesso di velocità, mentre guidava la sua Kia Optima. Le autorità, insospettite dal forte odore di marijuana proveniente ...

‘Ndrangheta - arRestato il boss Domenico Crea : era latitante dal 2015. Dovrà scontare 21 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione : Si trovava in una villetta a Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, con la moglie e le due figlie. È finita così la latitanza di Domenico Crea, figlio del patriarca di Rizziconi, il boss Teodoro Crea. La squadra mobile di Reggio Calabria, supportata dagli agenti dello Sco e della questura di Vibo, lo ha arrestato stamattina all’alba al termine di un’indagine avviata nel 2015 quando il boss di 37 anni, si è dato alla macchia in ...

Traffik - il trapper condannato Resta in carcere a Roma : i genitori non lo vogliono a casa con i domiciliari : Il Tribunale di Roma gli ha concesso di scontare ai domiciliari la condanna a due anni e mezzo per aver aggredito e rapinato alcuni fan ma i suoi genitori no. E l’hanno lasciato in carcere. È quanto successo al trapper Romano Traffik, 23 anni, all’anagrafe Gianmarco Fagà: assieme all’amico e collega Gallagher (Gabriele Magi, 25 anni) si era scagliato contro alcuni fan che li avevano fermati alla stazione Termini per chiedergli ...

Mi sento protetto! Il killer del karaoke vuole Restare in carcere a Sanremo : Il gip del tribunale di Imperia ha convalidato l'arresto di Domenico Massari, il killer del karaoke che sabato scorso ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie. Nel corso dell'udienza ha chiesto di restare in carcere a Sanremo, perché si sente più protetto. Ha chiesto di restare in carcere a Sanremo, perché sta bene e si sente più protetto, Domenico (Mimmo) Massari, 54 anni, l’uomo che nella tarda serata di sabato ha ucciso a colpi ...

Cuginetti travolti a Vittoria - Resta in carcere il killer di Alessio e Simone : arresto convalidato : Rosario Greco, il 37enne che a bordo del suo suv ha falciato i due Cuginetti di 11 anni, Alessio e Simone, uccidendoli, resterà in carcere. L'uomo è accusato di duplice omicidio stradale aggravato perché sotto effetto di alcool e droga, omissione di soccorso e porto d'armi atte a offendere. Intanto, sta tornando a Vittoria la salma di Simone, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.Continua a leggere

Sparatoria Macerata : Luca Traini Resta in carcere - Cassazione dice no ai domiciliari : Luca Traini resterà in carcere: la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo che il 3 febbraio dello scorso anno sparò contro sei africani per strada a Macerata pensando di vendicare Pamela Mastropietro, uccisa a 18 anni. Gli avvocati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari.Continua a leggere

Traini Resta in carcere : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Rigettato il ricorso presentato dalla difesa di alla Suprema Corte. Il Lupo di Macerata, che il 3 febbraio dello scorso anno sparò contro sei africani per vendicare il delitto di , resterà dunque in carcere e non ai domiciliari come chiesto dall’avvocato Giancarlo Giulianelli ora in attesa delle motivazioni dei giudici della Corte di Cassazione. L'articolo Traini resta in carcere sembra essere il primo su ...

