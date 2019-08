Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2019) È tornata dalle vacanze ma le sue foto provocanti non smettono di fari fan. Stiamo parlando di. La bella cestista, ex concorrente del Grande Fratello oggi influencer, ha un fisico da urlo e non perde occasione per mostrarlo ai suoi fan sui social. Classe 1991,è uno spettacolo della natura: 183 cm di perfezione. Laha un fisico asciutto e proporzionato ed è molto molto sensuale. Ciò che piace di lei è la sua naturalezza. Non è una bambolona con il seno grande e finto.No,è una bellezza naturale. L’ultima foto che ha postato su Instagram, però, ha diviso i fan… Il suo ultimo scatto ha fatto molto. Nella fotoè di schiena e indossa un costume che mette in mostra il suo bellissimo lato B. Unmorbido che non ha nulla a che vedere con i sederini minuscoli delle modelle. Un ...

Noovyis : (“Finalmente un sedere naturale”. Valentina Vignali in perizoma fa sognare i fan) Playhitmusic -… - stefy09sella : 2 ore e mezza di autostrada,di cui mezz'ora in colonna,e le altre a chiedermi perché c'è gente che guida, finalment… - gpd789 : @matteosalvinimi Questo governo dei perdenti che tu hai creato ti farà alzare finalmente il sedere da quella sedia… -