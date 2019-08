Effetto Conte | 7 punti in più a M5s

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) L’porta 7in più al Movimento cinque stelle (da 17,4 a 24,2%), mentre la Lega, accreditata al 31,8%, è in calo (era al 36 a metà luglio), ma resta sopra il 30% e il Pd cresce leggermente, arrivando a quota 22,3 per cento.Nel centrodestra Fdi sale al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo e pubblicato oggi sul ‘Corsera’.Quello della Lega, rileva Pagnoncelli, ”è un calo sensibile, ma non una débâcle, soprattutto se lo si paragona al drammatico crollo di fiducia in Salvini, passato in poche settimane da un indice del 51 al 36, con una perdita secca di 15”. Come spiegare la grande crescita dei 5 stelle? Per il sondaggista è merito ...

