Davide Ancelotti a Sky | “Cercheremo di fare densità in mezzo per arginare CR7”

Qui Dimaro. Carciato gremito di tifosi. Ovazione dei tifosi per Davide Ancelotti : Comincia l’ottavo giorno di ritiro per il Napoli e Dimaro. In campo alle 11.00 gli azzurri per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Benevento. In campo Davide Ancelotti per preparare la seduta mattutina. Ovazione dei tifosi che gremiscono gli spalti del campo di Carciato già dalle 10.00 per il vice-allenatore del Napoli. Davide, sorpreso, sorride e ringrazia per gli applausi ...