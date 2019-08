Ragioni e torti di Carlo Calenda

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Non condivido le posizioni di. Di più: da sempre, al contrario di lui, penso che Pd e 5 stelle, bon gré mal gré, fossero condannati a dialogare, che sia stato un errore strategico non farlo a tempo debito e che ora sia cosa più difficile.Sia perché, pur nelle sue contraddizioni irrisolte, il M5S non sia affatto un’altra faccia della destra (come asserito da Renzi sino a ieri), ma muova originariamente da una cultura diciamo così di radicalismo democratico-ambientalista, quello del Grillo prima maniera (che non a caso è stato decisivo in quest’ultimo passaggio).Sia perché, con una destra illiberale e sovranista montante un po’ ovunque e, in Italia, capeggiata da Salvini, solo sull’asse Pd-5 stelle si può sperare di ripristinare un bipolarismo, cioè una democrazia sanamente competitiva ...

