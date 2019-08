La Soprintendenza | “Per abbattere le curve del Franchi ci vuole l’ok di Roma”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il soprintendente Pessina frena gli entusiasmi di Commisso e del sindaco Nardella per il restyling dello stadio. Ieri il Corriere Torino raccontava che il proprietario della Fiorentina preferirebbe rifare lo stadio esistente piuttosto che costruirne uno nuovo. E che il progetto che preferisce è quello che prevede l’abbattimento delle due, che si trasformerebbero in gradinate. Oggi, sul punto, interviene il soprintendente Andrea Pessina. A Repubblica Firenze spiega: “Ilè un edificio vincolato. E in linea generale mi viene da dire che quando si va ad immaginare una ristrutturazione di un edificio vincolato la forma ha la sua importanza. Come pure le demolizioni. Nulla è impossibile e io non ho visto nessun progetto ancora. Ma uno stravolgimento dell’opera di Nervi sarebbe difficile da accettare. Nel caso si volesse procedere ad abbattimenti, sulla base ...

