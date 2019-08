Incidente tra due moto davanti a stadio Olimpico | 53enne morto sul colpo

Ciclismo - la polizia svela le cause della fatale caduta di Bjorg Lambrecht : Incidente dovuto ad un… segnale stradale! : Il corridore scomparso durante il Giro di Polonia ha perso il controllo della sua bicicletta dopo esser passato su un riflettore stradale Non è trascorso nemmeno un mese dalla morte di Bjorg Lambrecht, il corridore della Lotto-Soudal che ha perso la vita per un terribile incidente avvenuto durante il Giro di Polonia. A causare il decesso del giovane belga è stata una tremenda emorragia interna, dovuta alla lacerazione subita dal fegato in ...

Pensionato muore in Incidente stradale : in tasca aveva 14mila euro - non si fidava delle banche : I figli lo avevano avvertito più volte che portarsi sempre dietro i soldi era un comportamento pericoloso ma lui lo aveva fatto anche nel giorno dell'incidente mortale anche se era uscito solo per andare a fare un giro in montagna in cerca di funghi. Quando gli agenti di polizia hanno esanimato la sua vettura, coinvolta in un grave incidente stradale che gli è costato la vita, tutto pensavano di ritrovate ma non un borsello pieno zeppo di ...

Un Incidente - due famiglie e tanti tradimenti dietro l'angolo - : Jeffrey Archer Il trillo del telefono sveglia Harry da un sogno. E inizia un incubo di Jeffrey Archer Harry Clifton fu svegliato dal trillo del telefono. Era nel bel mezzo di un sogno, ma non ricordava di cosa si trattasse. Forse quel suono metallico insistente faceva semplicemente parte del suo sogno. Si girò con riluttanza e sbarrò gli occhi davanti alle lancette fosforescenti della sveglia che aveva sul comodino: 6.43. Sorrise. Una sola ...

Muore dopo un Incidente stradale - in auto aveva 14mila euro in contanti : E' accaduto a Nole qualche settimana fa, ora la somma è stata restituita ai figli. Erano circa le 8.00 dello scorso 30 luglio quando in via Grazioli all’intersezione con via Monea a Nole, in provincia di Torino, si era verificato un incidente fra due auto, una Ford Escort SW condotte da un 90enne di Cafasse, L.S., e una Volvo condotta da una 48enne di Nole, R.E. Entrambi gli automobilisti sono soccorsi dal personale del 118, e trasportati presso ...

Tragico Incidente a L'Aquila - auto precipita in cortile di un condominio - morta una donna : L'Aquila - Un Tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio. L'auto una Nissan Micra, al bordo della quale era la donna deceduta insieme ad altre due persone, che sono rimaste ferite, , è precipitata per una ventina di metri finendo nel ...

Tragico Incidente stradale : uomo di Pesaro muore nell'auto dopo un frontale con un camion : Una tragica notizia giunge dalla città di Pesaro, dove poche ore fa un uomo è rimasto ucciso in un drammatico incidente stradale. Le notizie che provengono dalla città marchigiana al momento ancora abbastanza frammentarie, ma sembra che l'uomo, mentre stava guidando la sua autovettura, si sia andato a scontare contro un camion. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo e purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per poterlo estrarre dal ...

Sei migranti sono morti in un Incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia : La polizia greca ha detto che sei migranti sono morti e altri 10 sono stati feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia. La polizia ha detto che l’incidente

Sardegna - morto bimbo di 7 anni in un Incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...

Bimbo muore in Incidente d'auto con il nonno : è spirato tra le braccia dei soccorritori : Un incidente frontale in serata a Nurri in provincia di Cagliari è costato la vita a un bambino di 7 anni, Davide Arsus di Lanusei. Il piccolo è morto in seguito a uno scontro tra la...

Muore stroncato dal dolore dopo il funerale della figlia uccisa in un Incidente stradale : Non ha retto al dolore della scomparsa della figlia. Così Gastone Rossi, 87 anni, papà di Susy Rossi, è morto a pochi giorni di distanza dal funerale della figlia, rimasta...

Classic TT - nuova tragedia sull’Isola di Man : morto il pilota Chris Swallow in seguito ad un terribile Incidente : Il pilota neozelandese ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel giro di apertura della prima gara del Classic Un’altra pagina nera è stata scritta nel Tourist Trophy, costretto a registrare la morte di Chris Swallow avvenuta nella giornata di sabato in seguito ad un incidente verificatosi nel giro di apertura della prima gara del Classic. Gli organizzatori della corsa svoltasi sull’Isola di Man hanno rivelato la ...

Brescia - 54enne muore dopo 31 anni di coma : aveva avuto un Incidente stradale nel 1988 : Una bruttissima storia arriva dalla provincia di Brescia, precisamente da Collebeato, dove venerdì scorso, 23 agosto, si è spento un uomo di 54 anni. Lo stesso, ormai da 31 anni, precisamente dal 1988, si trovava in stato vegetativo. La vittima, Ignazio Okamato, di origini giapponesi, purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane entrò in questo stato dopo un gravissimo incidente stradale, verificatosi quando aveva 22 anni. I suoi genitori, la madre ...

Incidente in A14 nel tratto Pineto Città Sant'Angelo - una persona e morta e una ferita : Pescara - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'Incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento ...