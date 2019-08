Casting per un video aziendale e per GiZa Eventi a Milano e Recanati

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Sono attualmente aperti idi attori e attrici per la realizzazione di undi una casa farmaceutica. Le riprese verranno effettuate prossimamente a. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di hostess, a cura di, perGames Week e per un evento che si terrà a. UnPer realizzare undi una casa farmaceutica sono attualmente ancora aperte le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate a. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un attore di 60 anni e una attrice di 50 anni. In entrambi i casi l'età indicata è da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. I candidati interessati a proporsi devono essere in possesso di rilevanti doti di carattere recitativo e per proporsi sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum ...

FedeCarbs : @I_scr3am Mi posso sempre sposare. Grazie per il suggerimento, trasformiamo il matrimonio in un accordo per far soldi. Apro i casting! - feedburnerit : Casting coppia di ballerini di valzer per spot internazionale - feedburnerit : #Casting bambini e ragazzi per '#Shrek il #Musical Jr.' a Milano -