Almanacco del 30-08-2019 ore 07 | 30

(Di venerdì 30 agosto 2019) l’del giorno siamo arrivati venerdì 30 agosto Buongiorno da Francesco Gale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Eremita e non perdiamo di Piero così è giusto perché come Pietro anche questo nome deriva dalla Maico che è perché vuol dire pietra roccia risultato è stato Fin dall’antichità è ancora molto diffuso in tutta Italia gentile ed educato è piuttosto intelligente ambizioso anche se il più delle volte tende a nasconderlo e spesso Teso E difficilmente riesce a rilassarsi completamente ha un rapporto complesso con i sentimenti proprio per la sua incapacità a lasciarsi andare a trasformare le speranze e le aspettative in realtà da qui alcune difficoltà nella vita di coppia è facile che si rifugi nell’occultismo peruna realtà che non sempre lo soddisfa facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi una carrellata di auguri oggi ...

