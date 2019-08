Lettera di scuse e d’amore ai 28 bambini sulla barca Mare Jonio

Fonte : fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) Care bambine, cari, vi chiedo scusa se non siamo venuti a prendervi. Vi chiedo scusa se qualcuno vi guarderà le guance per capire quanto avete mangiato, e se siete abbastanza sofferenti per i suoi gusti, prima di farvi sre. Vi chiedo scusa se l'ex Ministro degli Interni del mio Paese ha firmato il divieto di sbarco come suo ultimo atto.

