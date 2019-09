Il mito dei Pink Floyd rivive in un cofanetto multimediale

Fonte : domanipress

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il 29 novembre 2019Records pubblicherà ‘The Later Years’, un16 CD (5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD) che raccoglie il materiale creato da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright dal 1987 in poi. Quel periodo generò un record di vendite di più di 40 milioni in tutto il mondo ed includeva i tre album in studio: ‘A Momentary Lapse of Reason’, ‘The Division Bell’ e ‘The Endless River’ come anche i due album live: ‘Delicate Sound of Thunder’ e ‘Pulse’. Con una produzione aggiuntiva di David Gilmour ed Andy Jackson, più di 13 ore di audio e materiale audiovisivo inedito, inclusi gli ambiti concerti di Venezia nel 1989 e Knebworth nel 1990, ‘The Later Years’ è un must per i fan. IlThe Later Years’ presenta una visione estesa della storia deidal 1987 ad oggi, ed inizia con ‘A Momentary Lapse of Reason’, ...

virginiapetrell : @aminuscolo @00doppiozero Ho pensato a Roth dopo aver letto le prime tre righe.. la sua scrittura è la celebrazione… - pack2030 : Il falso mito della #bioplastica, che nella maggior parte dei casi è sempre #plastica, attenzione che il… - MosllerD : RT @MosllerD: @Comunardo I media intensificano la creazione del mito dei padroni esteri, ora è il turno di Macron e della Francia, come già… -