Conte bis | Salvini chiama la piazza e annuncia che non parteciperà alle consultazioni

Il Conte bis cambi paradigma su scuola e istruzione pubblica : Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha già espresso in più occasioni pubbliche la posizione del nostro sindacato sulla crisi di governo e sulla necessità di dare all’Italia quella stabilità politica che è necessaria per far ripartire il sistema economico e industriale, in modo che la crisi non venga pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori.In particolare, Landini ha più volte ...

Te lo do io il Calenda - ovvero il senso di Zinga per un Conte bis : Ci basterebbe il blog di Emanuele Macaluso su HuffPost per disegnare il destino distruttivo che spetta alla sinistra dopo l’accordo di governo. Non saremo noi a dissertare un melenso agit-prop etico morale sui Contenuti Contemporanei della politica.E’ incontrastabile, però, che due paroline dovremo pur dirle a chi frequenta le scuole di politica. Era facile per me quando insegnavo a Frattocchie, l’Istituto di Studi per ...