Brexit | la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson | “I numeri ci sono” Ma Boris non

(Di giovedì 29 agosto 2019) Neanche una settimana di tempo perre il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione dinei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali presentare il documento e cercare di approvarlo. “Sarà uno scontro parlamentare storico”, rivela il Guardian. Altrimenti se ne parlerà il 14 ottobre, dopo il “Queen’s Speech” quando ormai i giochi sullasaranno definiti. Lae l’appoggio dei tories ribelli – Tecnicamente, ci sono da convincere i tories “ribelli”, l’ala conservatrice che vuole evitare il ‘no ...

