Un' alleanza non basta se non viene dal basso

M5S-Pd - il problema è l’alleanza. Non Giuseppe Conte : La trattativa tra Pd e Movimento Cinque Stelle per un nuovo governo è appesa al ruolo di Giuseppe Conte: deve rimanere presidente del Consiglio come garante dell’alleanza (linea M5S) o deve farsi da parte come segno visibile di una rottura con il passato gialloverde (linea Pd)?Conte si è presentato nel suo discorso di insediamento, oltre un anno fa, come “avvocato del popolo”, chiamato a vigilare su quella strana forma di coalizione costruita ...

L'alleanza Pd-M5s non può esistere. Parola di Rossi : Roma. Il dialogo, l’accordo, il patto, insomma l’intesa fra Pd e Cinque stelle non lo convince affatto. Anzi, Enrico Rossi è apertamente ostile all’idea. A livello nazionale ma anche a livello regionale, dove l’intenzione del Pd è neutralizzare la Lega di Matteo Salvini, che in Toscana ha buone chan

In Senato nasce la nuova alleanza Pd-M5S. E Salvini non ritira i ministri : La mossa di Salvini mette in imbarazzo i democratici: non se la aspettava nessuno. Ma nessuno, a dire il vero, sa ancora se sia tecnicamente percorribile. E così, nella giornata di martedì, abbiamo assistito alla nuova puntata della crisi più pazza del mondo

Crisi - Buffagni (M5s) : “Taglio parlamentari e voto. alleanza con Pd non è tema” : “Io voglio capire perché Salvini ha deciso di mettere la Lega davanti al Paese. Forse non ha voluto tagliare delle poltrone, ne ambisce di maggiori e forse hanno dei debiti e hanno bisogno di più entrate”. Cosi il sottosegretario Stefano Buffagni, entrando all’assemblea congiunta del M5S “Noi diciamo tagliamo i parlamentari e andiamo a votare, qualcuno parlava di chiusura della finestra elettorale. Vediamo se tagliano i ...

Governo : Miccichè (FI) - 'alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio' : Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - "Non ci credo a un'allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega". A dirlo all'Adnkronos è il presidente dell'Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. "Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini

Governo : Miccichè (FI) - ‘alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio’ : Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – “Non ci credo a un’allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente dell’Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. “Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini di quanto siano il Movimento e la Lega” aggiunge Miccichè che però non crede che, in caso di ...

Zingaretti : alleanza Pd-M5s? Non è nostro obiettivo : Franceschini apre, Di Maio chiude e Zingaretti ci mette il sigillo. L’ex ministro dei Beni culturali con una intervista al Corriere della Sera ha cercato di ritrovare il filo del dialogo, semmai sia stato aperto, tra Pd e M5S ma ha incassato prima le risposte piccate dei renziani, quindi la porta in faccia del capo politico dei 5 Stelle e infine la presa di posizione del segretario dem. Pd, ...

Matteo Renzi : " L'idea di un'alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio : è un colpo di sole" : "Qualcuno dei nostri forse vorrebbe provarci davvero. Ma L'idea di un'alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio: è un colpo di sole". Matteo Renzi non ha dubbi su quella che si sta prefigurando come un'asse M5s-Pd, ossia un "Conte bis", nonostante tra i dem nessuno è disposto ad ammettere

LAVORO E POLITICA/ L'alleanza per non soccombere alla 'rivoluzione 4.0' : La sfida della quarta rivoluzione industriale va affrontata senza che vincano tentazioni di politiche di stampo populista