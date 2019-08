Palermo | un sub morto e uno disperso | erano immersi vicino all’Isola delle Femmine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un sub èdurante un’one all’Isola, sul litorale occidentale di. Il corpo della vittima, un 56enne palermitano, è stato recuperato dalla Capitaneria di porto e trasferito nel porticciolo della località balneare. È invecein mare l’amico. I due sub siinsieme nella zona dell’isolotto, a circa un miglio dalla costa. Insieme a un terzo uomo avevano preso in affitto un gommone nel porto dell’Isolaper andare a fare una battuta di pesca. In dueentrati in acqua e poco dopo è riemerso il corpo senza vita del 56enne. L’amico rimasto a bordo della barca l’ha a quel punto recuperato e portato in banchina lanciando l’allarme alla guardia costiera. Il secondo sub, anche lui palermitano, risulta tuttorae sono in corso le ricerche condotte con l’aiuto dai sommozzatori dei vigili ...

