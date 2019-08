Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Non finiscano mai i problemi per il tedesco Jan, ex corridore di spicco degli anni ’90/2000. L’ex ciclista teutonico, infatti, ha ricevuto oggi la sentenza relativamente all’aggressione a unadi cuisi rese protagonista l’anno scorso a Francoforte. Maglia Gialla nel 1997 e al centro delle rinomate questioni doping di quel periodo, il 45enne nativo di Rostockunadiper quanto è accaduto, considerato anche il fatto che l’ex atleta era sotto effetto di droga e di alcol. Una situazione complicata, vista la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, acuita dalla depressione per la separazione dalla moglie e il conseguente allontanamento dei figli. L’essere in cura presso una clinica di riabilitazione rientra nel percorso complesso del tedesco, una volta lasciato il mondo della ...

OA_Sport : Ciclismo: Jan Ullrich dovrà pagare 7200 euro di multa per aver aggredito una escort -