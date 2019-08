Berlusconi | Si sta delineando uno scenario pericoloso

La gaffe di Berlusconi al Qurinale : “Serve riforma della giustizia giustizialista”. Gelmini e Bernini ridono e lo correggono : “È necessaria una riforma della giustizia in senso giustizia lista“. gaffe di Silvio Berlusconi al Quirinale, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’annuncio di voler tornare al voto e di non appoggiare un eventuale governo M5s-Pd. L’ex Cav è stato subito corretto da Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini . L'articolo La gaffe di Berlusconi al Qurinale : “Serve riforma della ...

Consultazioni : Berlusconi - ‘massima fiducia in Capo Stato’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Forza Italia ripone la massima fiducia ” nel Capo dello Stato “per le scelte che riterrà opportuno operare”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi , al termine delle Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni : Berlusconi , ‘massima fiducia in Capo Stato’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Silvio Berlusconi da Mattarella - consultazione record : Forza Italia non conta ma il Cav sta dentro un'ora : Quasi un'ora di consultazione al Quirinale. Un piccolo record . Silvio Berlusconi è salito al Colle per esporre al presidente Sergio Mattarella la posizione di Forza Italia . Insieme alla delegazione azzurra composta dal vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Geli

Matteo Renzi - nostalgia di Silvio Berlusconi : "Abisso tra lui e Salvini". Intervista rivelatrice - è il segnale : nostalgia canaglia di Silvio Berlusconi. Intervistato dal Giornale, Matteo Renzi non nasconde di sentire la mancanza del Cav in questi giorni di inciuci e mani tese al Movimento 5 Stelle. Non manca l'affondo su Forza Italia: "Se devo basarmi sulle pessime parole della capogruppo Bernini in aula, son