Scadenze fiscali di settembre 2019 | Esterometro | Inps | bollo virtuale | Iva

Fonte : leggioggi

(Di martedì 27 agosto 2019) L’estate sta finendo e le ferie anche: si torna a casa a testa bassa, con il rientro a lavoro, la buchetta intasata di bollette e lediche incombono come un’incudine. Insomma, tutti pronti, si torna alla realtà. Se agosto è in genere un mese di stop generale da tutto (proprio in questo mese scatta infatti la sospensione dei termini), all’alba del 1°tutti noi dobbiamo fare i conti con l’orologio che riprende a ticchettare e il calendario che ritorna a scandiree termini ultimi per diversi adempimenti richiesti ai cittadini. Ecco una panoramica sui principali.Versamenti Irpef Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo accontoe saldo 2018 Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo ...

bizcommunityit : Scadenze fiscali settembre 2019, invio corrispettivi, LIPE ed imposte sui redditi #scadenzefiscali - InfoFiscale : Scadenze fiscali settembre 2019, invio corrispettivi, LIPE ed imposte sui redditi - eurokleis : Rimani aggiornato su #bonus #scadenze #finanziamenti #incentivi #bandi ed #agevolazioni fiscali per la tua attività… -