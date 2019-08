Overwatch in arrivo su Nintendo Switch? Compare in rete un case a tema

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) Una custodia con licenza ufficialeperè stata avvistata su Amazon, prima di essere rimossa misteriosamente.L'accessorio, prodotto da PowerA, sarebbe ufficialmente concesso in licenza da Blizzard e. L'elenco su Amazon è stato individuato dall'utente Twitter Wario64 prima della rimozione dal negozio online.Ilin questione presenta un robusto rivestimento esterno con un'impugnatura in gomma e una cerniera. Gli interni si adattano alla console in modalità portatile e presentano una fodera in feltro e un vano portaoggetti con zip. C'è anche un'imbottitura integrata per la protezione dello schermo e spazio per nove cartucce da gioco. Il prodotto sarebbe concesso in licenza ufficiale dae Blizzard Entertainmente avrebbe una garanzia limitata di due anni.Leggi altro...

