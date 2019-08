News Uomini e Donne | ex tronista choc | “Una persona mi stalkera”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 27 agosto 2019) Andrea Offredi divittima di stalking: la clamorosa confessione Andrea Offredi, anni fa, è statodi. Da quel momento di acqua sotto i ponti per il giovane ne è passata davvero tanta. Difatti quest’ultimo è riuscito a fare molta strada nel mondo della moda, ma anche in Tv, ricoprendo il ruolo di ‘postino’ nella trasmissione C’è posta per te. Tuttavia in queste ultime ore l’exdi UeD ha fatto molto parlare anche per un’altra ragione. Quale? In pratica ha rivelato su instagram di essere vittima di stalking: “Da tempo qualche furbacchiona/e si diverte a stalkerarmi. Fin quando si trattava solo di me, mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che sono state coinvolte conoscenti, la cosa non mi va più bene…” Parole che hanno allarmato i fan, i quali si sono riversati sui social per ...

