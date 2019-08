LIVE Sonego-Granollers 6-3 6-4 6-4 | US Open 2019 in DIRETTA | il torinese vince e convince!

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER LADI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER LAGENERALE DEGLI USDALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Grazie per averci seguito e buona serata! 19.37 Due ore e 21 minuti la durata del match, 6-3 6-4 6-4 persu, ora ilaffronterà ilnte tra il britannico Kyle edmund e il britannico Pablo Andujar! 6-4 Finisce largo l’ultimo dritto di, vittoria in tre set a zero di! 40-0 Dritto lungo di, tre match point! 30-0 Primante di. 15-0 risposta di rovescio lunga di. 5-4 Drittonte di, nuovo break e ilva a servire per il match! 0-40 Voléente di dritto di! 0-30 Rovescio in rete di. 0-15 Dritto fuori misura di. 4-4 Non recuperasu ...

zazoomblog : LIVE Sonego-Granollers 0-0 US Open 2019 in DIRETTA: il torinese cerca la rivincita di Wimbledon contro lo spagnolo… - zazoomblog : LIVE Sonego-Granollers 6-3 6-4 US Open 2019 in DIRETTA: il torinese è avanti due set a zero! - #Sonego-Granollers… - zazoomnews : LIVE Sonego-Granollers 6-3 0-1 US Open 2019 in DIRETTA: il torinese si aggiudica il primo set! - #Sonego-Granoller… -