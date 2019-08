Le notizie di oggi ore 11 | 30

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi : Zingaretti e Di Maio intesa ai dettagli - 27 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: Zingaretti e Di Maio a caccia dell'intesa per il Governo. Importanti aperture di Trump al termine del G7

Le notizie del giorno – Moggi ironico sul Var - caos Barcellona - a Torino scoppia il caso Nkoulou : Moggi ironico SUL VAR – “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries Mertens. “Di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Le notizie di oggi (ore 23 - 30) : CONTE BIS: TRATTATIVA SERRATA PD-M5S PER PREMIER E MINISTRI, TRA I NODI DA SCIOGLIERE VIMINALE, DIFESA ED ECONOMIA Ore decisive per un accordo di governo tra dem e 5 Stelle. Zingaretti e Di Maio si vedono prima per mezz'ora. In corso il secondo incontro a Palazzo Chigi tra Di Maio, Zingaretti, Orlando e Conte, rientrato dal G7 di Biarritz. Da domani al via le consultazioni al Quirinale: alle 16:00 parte la due giorni di colloqui del Colle, il ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi : morte chef 'Cipriani Dolci' - arrestata prostituta : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: Zingaretti apre a intesa Pd-M5s. Per il segretario dem è possibile, Di Maio insiste con Conte premier, 26 agosto 2019,.

Le notizie di oggi (ore 19 - 30) : PD-M5S TRATTANO PER IL CONTE-BIS: ZINGARETTI VEDE DI MAIO, NUOVO INCONTRO ALLE 21 Ore decisive per un accordo tra dem e pentastellati. Incontro di mezzora tra il segretario e il leader 5 Stelle. Il Pd fa sapere che non c'è ancora intesa sul capo del governo. M5s ottimista: il veto sta per cadere. Tra i nodi anche il Viminale, Difesa ed Economia. Nuovo round in serata. Il Quirinale intanto rende noto il calendario dei colloqui per ...

Le notizie di oggi (19 - 30) : PD-M5S TRATTANO PER IL CONTE-BIS: ZINGARETTI VEDE DI MAIO, NUOVO INCONTRO ALLE 21 Ore decisive per un accordo tra dem e pentastellati. Incontro di mezzora tra il segretario e il leader 5 Stelle. Il Pd fa sapere che non c'è ancora intesa sul capo del governo. M5s ottimista: il veto sta per cadere. Tra i nodi anche il Viminale, Difesa ed Economia. Nuovo round in serata. Il Quirinale intanto rende noto il calendario dei colloqui per ...

notizie di oggi (ore 15.30) : IL PD ALLA SCELTA DECISIVA: ZINGARETTI CHIEDE DISCONTINUITA', BATTAGLIA NEL PARTITO SUL CONTE BIS Il segretario stamattina insiste sulla linea del governo di svolta su programmi e squadra. I renziani pronti ad accettare un esecutivo con il premier uscente. Marcucci: "Non ci sono veti, trattiamo". Domani la direzione. QUIRINALE: STASERA IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI, NESSUN ULTIMATUM AI PARTITI I leader verranno ricevuti dal capo dello Stato ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Zingaretti - intesa possibile Pd-M5s - 26 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: Zingaretti apre a intesa Pd-M5s. Per il segretario dem è possibile, Di Maio insiste con Conte premier, 26 agosto 2019,.

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Verona : trenino si ribalta a Movieland - 7 feriti : Ultime notizie, Oggi ultim'ora. A Verona un trenino si ribalta a Movieland, 7 feriti, tra cui due bambini, 25 agosto 2019,.

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi. Caserta : bambina di 8 anni investita e uccisa : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Caserta una bambina di soli 8 anni è stata investita e uccisa da un guidatore positivo alla cocaina, 25 agosto 2019,

Calciomercato - le notizie di oggi – Fiorentina show - le trattative in Serie A - novità Neymar : Fiorentina show – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona ...

Le notizie di oggi (23.30) : CONTE: LA STAGIONE POLITICA CON LA LEGA PER ME E' CHIUSA, IL BIS? NON E' PROBLEMA DI NOMI MA DI PROGRAMMI Il premier dimissionario, a Biarritz per il G7, esclude una sua partecipazione a un nuovo governo con il Carroccio. E su un suo impegno in una coalizione giallorossa dice: "Non e' una questione di uomini ma di programmi". Colloquio con Trump. Endorsement di Tusk: "Da lui grande esempio di lealta' in Europa". ZINGARETTI: "IL NO AL CONTE BIS ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi : morto l'attore Carlo Delle Piane - 24 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: è morto Carlo Delle Piane, noto attore italiano. Aveva 83 anni, è spirato nella sua abitazione di Roma, 24 agosto 2019,