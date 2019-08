Il caso della dottoressa a processo per aver aiutato una donna a morire

Muore a causa di una malattia legata all’uso della sigaretta elettronica : “primo caso al mondo” : “La prima vittima della sigaretta elettronica”: così le autorità sanitarie statunitensi hanno definito la morte di un uomo a causa di una malattia respiratoria legata all’uso dello svapo. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Illinois: lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato, secondo quanto riporta Sky News. L’identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso non sono ...

La procura di Ravenna ha aperto un’indagine sul caso del figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della Polizia - dice Repubblica : Repubblica scrive che la procura di Ravenna ha aperto un’indagine contro ignoti sull’episodio avvenuto lo scorso 30 luglio a Milano Marittima, quando il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini fu portato a fare un giro su una moto d’acqua della

Mediaset - Amici Vip e il caso Wanda Nara : "Voleva il posto della Hunziker - le hanno detto no e lei va in Rai" : Manca poco all'esordio dell'attesissimo nuovo format di Maria De Filippi Amici Vip. La curiosità è grande per questa variante dello storico programma di Canale5 che, nel corso degli anni, ha lanciato sulla scena tanti artisti ora amatissimi. Diversi rumors volevano tra i possibili concorrenti Wanda

Dopo la Open Arms - scoppia il caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Volley femminile - Europei 2019 : la formula e il regolamento della manifestazione. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Si aprirà nella giornata di venerdì 23 agosto il calendario degli Europei 2019 di Volley femminile in scena tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia nelle prossime tre settimane. La Nazionale italiana guidata da Davide Mazzanti si presenta all’appuntamento con la fiducia della qualificazione olimpica ottenuta a Catania e con la consapevolezza di poter puntare al successo. Nella prima fase le azzurre affronteranno nell’ordine ...

Clima : i fenomeni estremi peggioreranno in caso di aumento della temperatura di 2°C : Secondo una ricerca pubblicata su Nature Climate Change i fenomeni estremi che flagellano l’emisfero nord peggioreranno nei prossimi decenni se non si riuscirà a evitare un aumento della temperatura media di 2°C: si rischia un aumento dei giorni di ondate di calore e di pioggia torrenziale. I ricercatori della Humboldt University di Berlino hanno messo a punto diversi modelli matematici per stimare l’effetto di un aumento della ...

La meteora illumina a giorno il cielo della Sardegna - il video spettacolare ripreso per caso : Venerdì sera una meteora luminosissima ha illuminato a giorno il cielo della Sardegna. La scena è stata ripresa per caso dalla dashcam di un automobilista che si stava dirigendo verso Torregrande (Oristano), erano le 22.43 quando un corpo luminosissimo ha attraversato il cielo sardo. Sulla pagina facebook dell’osservatorio astronomico dell’università di Siena si spiega che: “Dalla luminosità, certamente superiore a quella della ...

Hong Kong - via all’11° weekend di proteste. Pechino : “Non escluso uso della forza - ma non sarà come Tienanmen”. Monta il caso Disney : “Non ci sarà un’altra Tienanmen“, assicura il governo cinese, pur non escludendo “l’opzione dell’uso della forza“. Proprio per questo “il rischio c’è”, come replicano da più parti. Alla vigilia dell’undicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative ad Hong Kong, non si placano le tensioni sia locali sia internazionali. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

caso Epstein - «il principe Andrea molestò una minorenne». Sotto accusa il figlio della regina Elisabetta : Virginia Robert Giuffre, la testimone chiave nel Caso Epstein, racconta di essere stata costretta nel 2001, quando era minorenne, ad avere rapporti sessuali anche con altri personaggi che gravitavano nella cerchia di amicizie del ricco finanziere, tra cui il principe Andrea duca di York, il figlio della regina Elisabetta. È quanto emerge – secondo il resoconto dei media Usa – dalle carte depositate dagli investigatori presso la corte ...

Torino - primo caso di contagio umano del virus della febbre del Nilo : colpita una donna : A Torino una donna di 62 anni è stata ricoverata in seguito alla diagnosi di febbre del Nilo: si tratta del primo contagio umano di quest'anno. La paziente, residente a Poirino, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni: ha contratto il virus West Nile in una forma più lieve, quella febbrile, e non neurologica, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Continua a leggere

Milly Carlucci : "'caso' Oradei - Notaro - Kinnunen? Non mi occupo della vita privata dei ballerini" : Milly Carlucci, impegnata nella preparazione della nuova edizione di 'Ballando con le stelle' e nel lancio di 'The Masked Singer', è intervenuta, ancora una volta, su uno dei gossip più caldi di questa rovente estate, ovvero il presunto tradimento di Stefano Oradei (con Gessica Notaro) ai danni di Veera Kinnunen (neo fidanzata di Dani Osvaldo). In una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, la conduttrice ha voluto ...

Zazzaroni e il caso Mihajlovic : «Nessuno può vietarmi di tornare a Bologna. Sogno lo scoop della sua guarigione» : “Dimentica, è stata una tempesta social” Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato sulla vicenda Mihajlovic. Lo ha fatto nell’edizione bolognese del quotidiano (lì si chiama Stadio) con un editoriale in prima pagina intitolato “Sinisa, Stadio, il Bologna e le verità nascoste”. Zazzaroni comincia così: «Mi ripetono: “dimentica, è stata solo una tempesta social, ormai non ne parla più nessuno, i leoni da tastiera hanno ...

caso Neymar - decadute le accuse di stupro : la modella rischia una condanna per estorsione e calunnia : Neymar esce pulito dalla vicenda legata alle presunte accuse di stupro ai danni di una modella brasiliana: adesso è la donna a rischiare una condanna per estorsione e calunnia Neymar ne è uscito pulito, ma forse la stessa sorte non toccherà alla sua accusatrice. Il calciatore brasiliano, nelle scorse settimane, è stato accusato di strupro da una modella brasiliana. La vicenda si è conclusa con la polizia che ha constatato la totale assenza ...

Chris Messina in The Sinner 3 al fianco di Matt Bomer e Bill Pullman : quale sarà il nuovo caso della serie? : Chris Messina in The Sinner 3 è solo l'ultimo arrivo di una stagione che promette scintilla. La serie antologica continua ad andare avanti e si prepara a regalare al suo pubblico il terzo caso per il detective Harry Ambrose interpretato dall'ottimo Bill Pullman. Ancora una volta sarà lui a fare da anello di congiunzione tra la seconda e la terza stagione occupandosi di un caso nella periferia di Dorchester, nello stato di New York. Il ...