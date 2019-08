Cinque Stelle | “Passi avanti su Conte” Pd ottimista | trattativa ripartita Consultazioni

Governo Pd-Cinquestelle - il totonomi di La7 : Di Maio fuori - Minniti al posto di Salvini : La trattativa tra M5S e Pd, finalizzata alla formazione di un nuovo Governo, ha subito un brusco rallentamento durante la mattinata di martedì 27 agosto. Il previsto incontro tra le due parti in causa, già fissato per le ore 11:00, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. A prendere l’iniziativa sono stati i pentastellati, stufi dei tentennamenti dei Dem sul nome di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Inutile discutere se il Pd non si ...

I Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte premier”. Ma il Pd : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico

Cari elettori ed eletti Cinquestelle - rallegratevi! Per lo Psicoanalista siete guariti : Caro elettore e caro onorevole pentastellato, mi rivolgo a te felice per il tuo rinsavimento. Probabilmente, non essendo Repubblica tra le tue prime letture mattutine, non sapevi di aver attraversato un momento psicologicamente difficile. E manco immaginavi che il tuo partito fosse reduce da una tremebonda fase puberale a causa della quale pareva spacciato, come ci ricorda lo Psicoanalista amico di Renzi. Anzitutto, partiamo da qualcosa che ha ...

Incontro M5s-Pd : Conte-bis più lontano | Cinque Stelle : "La pazienza ha un limite" | Per i Dem "strada in salita - divergenze" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo Incontro alle 11

Conte a Palazzo Chigi - Il Pd apre ai Cinquestelle : ‘Non ci sono veti’ : Anche se non ancora in maniera ufficiale, pare che possa cadere il veto posto dal Pd sul nome di Giuseppe Conte come nuovo Presidente del Consiglio del possibile Governo giallorosso. Ad aprire un significativo spiraglio nella trattativa con il M5S ci hanno pensato i due capigruppo Dem, rispettivamente al Senato e alla Camera: Andrea Marcucci e Graziano Delrio. I due esponenti di peso del Nazareno (il primo renziano della prima ora, il secondo ...

Cinque Stelle come la Dc? Non scherziamo : Con inusitata leggerezza un noto editorialista della Stampa nei giorni scorsi ha scritto che i “5 stelle potrebbero diventare la nuova Democrazia Cristiana”. Ora, chiunque abbia letto quelle singolari e curiose parole credo che abbia fatto un sobbalzo o, addirittura, si sia chiesto se c’è ancora un senso e una logica nel commentare la politica italiana di oggi. E questo, come ovvio, nel pieno rispetto di tutte le ...

Governo - il Pd gioca la carta Fico premier per stanare i Cinquestelle : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Vittorio Feltri : "Cinque Stelle questuanti senza dignità. Vogliono solo mantenere la poltrona" : Non credo che la crisi di governo appassioni gli italiani, i quali non ne hanno compreso i motivi non perché siano scemi bensì perché i motivi in questione non esistono. Lega e M5S prima delle elezioni del marzo 2018 erano acerrimi nemici, non erano d'accordo su nulla, se bere il caffè liscio o corr

Ora Marattin (Pd) ci dice che i Cinque Stelle non sono più “cialtroni” : Roma. Luigi Marattin è stato uno dei contestatori più attivi del governo felpastellato, non risparmiando mai né M5s né Lega. Lo rintracciamo su WhatsApp mentre è in viaggio per Milano e sul treno non prende bene. Quindi ci armiamo di messaggi e di spunte blu. Marattin, il Pd propone “Cinque punti”

Il MoVimento Cinque Stelle apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Da 'Mai col Pd' a 'Serve uno sforzo'Crisi - la base Cinque Stelle si divide : Tanti, al grido di "mai col Pd", vedono come il fumo negli occhi una eventuale alleanza coi dem. Ma non manca chi tifa per l'intesa col 'nemico' di sempre pur di tenere viva la legislatura e realizzare i punti più importanti del programma pentastellato. Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - cosa hanno detto in segreto i Cinque Stelle dopo il discorso in Senato : Di Maio cancellato : A ottenere le lodi dei pentastellati dopo il discorso in Senato non è solo Giuseppe Conte (come previsto considerato che è stato nominato premier proprio dai Cinque Stelle). A raccogliere gli elogi è anche il fu acerrimo nemico, Matteo Renzi. Quella che una volta sembrava fantapolitica, oggi è press

La mossa del Pd : «5 condizioni per il governo con i Cinque Stelle» : Linea Zingaretti approvata all’unanimità: «Serve svolta e discontinuità». I nodi sul nome del premier e la lista dei ministri (con preclusione per tutti gli ex)