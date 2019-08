Ciclismo | Cassani ‘esclude’ Viviani dal prossimo Mondiale | “è un fenomeno | ma non avrebbe

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana dista valutando quella che sarà la formazione azzurra da schierare nelin programma nello Yorkshire I Mondiali disi avvicinano, tra poco più di un mese scatterà l’appuntamento iridato in programma sul percorso britannico dello Yorkshire. Il ct dell’Italiaè già al lavoro per definire la squadra azzurra, che avrà come capitano Matteo Trentin, a cui verranno affidate le chiavi della Nazionale Italiana. AFP/LaPresse Non ci sarà posto invece per Elia, come ammesso dallo stesso commissario tecnico ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “è une non sta sbagliando un colpo. Elia è fantastico, forse unico nella capacità di porsi più obiettivi nel corso dell’anno e arrivarci in gran forma, ma non è eterno. Ad aprile siamo andati a vedere il percorso, ci ...

