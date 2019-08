Uccide l' amico davanti al pub | poi confessa sui social network | L' ho fatto per

Uccide l'amico e poi confessa su Fb : "L'ho fatto per amore. È stata colpa di Yoan" : “Voglio scusarmi ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo...”. Sono le parole apparse sul profilo Facebook di Alberto Pastore, 23 anni, il ragazzo fermato per aver accoltellato a morte un suo coetaneo davanti ad un locale pubblico ...