Tra Oscar e Eleonora è finita | ?spunta un retroscena choc

Uomini e Donne : Oscar Branzani ha Tradito Eleonora? Spunta un amico : Eleonora Rocchini tradita da Oscar Branzani di Uomini e Donne? Gli indizi È finita la storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, la coppia uscita da Uomini e Donne nella stagione 2015/2016. Se qualche mese fa hanno festeggiato tre anni insieme, da un anno la fiorentina si era trasferita da lui in Campania, più precisamente a Napoli. Eppure qualcosa si è rotto e a far precipitare le cose sarebbero state delle mancanze di rispetto che ...

Le accuse di Oscar all’Italia : “Complice dei Trafficanti di uomini” : Roberto Pellegrino ?Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/pellegrino/2019/08/16/le-accuse-di-Oscar-allitalia-complice-dei-trafficanti-di-uomini/Ora Open Arms ci accusa pure:"Italia complice dei trafficanti"

Million Dollar Baby : Trama - cast e curiosità del film da Oscar di Clint Eastwood : In prima serata su Rai3, dalle 20.30 in poi di sabato 17 agosto, il capolavoro di Clint Eastwood Million Dollar Baby. Nel cast anche Hilary Swank, poi premiata con l’Oscar come miglior attrice, e Morgan Freeman. Million Dollar Baby: trailer Million Dollar Baby: trama Nel corso di una vita passata sul ring, Frankie Dunn è stato allenatore e manager di alcuni pugili straordinari. La cosa più importante che insegna ai suoi pugili è la stessa ...

#UominiEDonne : crisi Tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani ci hanno regalato diverse perle trash durante i loro botta e risposta con Raffaella Mennoia. La coppia aveva da poco festeggiato il terzo anniversario, ma pare che in questi... L'articolo #UominiEDonne: crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - crisi Tra Oscar Branzani e la sua Eleonora per colpa di Luca Daffrè : Da giorni i fan si chiedono i reali motivi della crisi che sembrerebbe stia di fatto intercorrendo tra Oscar Branzani e la (ex?) fidanzata Eleonora Rocchini, e finalmente il mistero sembrerebbe esser stato svelato. Come rivelato dal settimanale Spy, tra Oscar ed Eleonora ci sarebbe stato un terzo incomodo, ossia Luca Daffrè, ex di Uomini e Donne con il quale sembrerebbe che Eleonora abbia scambiato qualche messaggio particolare.Come riportato ...

Uomini e Donne - crisi Oscar ed Eleonora : c’enTra Luca Daffré? : Eleonora Rocchini e Oscar di Uomini e Donne in crisi per colpa di Luca Daffrè? Il retroscena Il gossip inerente alla crisi tra Oscar e Eleonora ha fatto molto discutere in quest’ultimo periodo i numerosi fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Proprio questi ultimi hanno chiesto ai due diretti interessati il motivo di queste loro difficoltà, non ricevendo alcuna risposta. Tuttavia oggi il magazine Spy, a tal proposito, ha riportato ...

Uomini e Donne - la crisi Tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : spunta Luca Daffrè : Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, l'ex corteggiatore di Angela Nasti sarebbe uno dei motivi della crisi della coppia.

UeD Eleonora e Oscar crisi - retroscena rovente : c’enTra Luca Daffrè : UeD Eleonora e Oscar in crisi, Spy svela retroscena roventi: lei avrebbe “scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè, ma anche Branzani nasconde i suoi segreti” Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono in crisi. La situazione delicata tra i due non è un mistero visto che è stata la stessa ex […] L'articolo UeD Eleonora e Oscar crisi, retroscena rovente: c’entra Luca Daffrè proviene da Gossip e Tv.

Oscar e Eleonora lontani per un presunto scambio di sms Tra lei e Daffrè (RUMORS) : La crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini continua: dopo che lei ha confermato su Instagram di vivere un periodo non facile dal punto di vista sentimentale, è toccato ad una popolare rivista di gossip spiegare cosa starebbe succedendo tra i due ex volti di Uomini e Donne. Stando a quello che si legge sull'ultimo numero di "Spy", ci sarebbe uno scambio di sms dietro al gelo che è calato tra l'ex tronista e la fidanzata: lei avrebbe ...

Tatuaggio Moscardelli - alTra follia dell’attaccante : l’omaggio a De Rossi è clamoroso [FOTO e VIDEO] : Tatuaggio Moscardelli – L’attaccante Moscardelli è un idolo del web, si tratta di un calciatore che sta disputando una buona carriera ma che negli ultimi anni è diventato ‘famoso’ soprattutto grazie ai social e per un look davvero stravagante, la barba lunghissima ormai rappresenta una certezza per il calciatore. Nel frattempo nuovo episodio che ha riportato alla ribalta Moscardelli, l’ultimo Tatuaggio è ...

#UominiEDonne : crisi Tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani ci hanno regalato diverse perle trash durante i loro botta e risposta con Raffaella Mennoia. La coppia aveva da poco festeggiato il terzo anniversario, ma pare che in questi... L'articolo #UominiEDonne: crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D è crisi Tra Eleonora ed Oscar - lei afferma : 'Vi chiedo tatto e rispetto' : Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani sono due ex volti noti di Uomini e Donne. I due ragazzi si sono conosciuti negli studi del programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Tuttavia, dopo la fine del loro percorso non sono mai stati richiamati in trasmissione per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Si presume che il motivo sia legato ad un astio in corso tra la coppia e la caporedattrice Raffaella Mennoia. Ad ogni modo, in ...

U&D - crisi Tra Eleonora e Oscar Branzani : la conferma su Instagram : Dopo la vacanza in Sardegna, Eleonora e Oscar sono apparsi sempre più distanti. Aria di crisi? Sì, a confermarlo è proprio la giovane influencer. Soltanto poche settimane fa, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi apparivano felici e più innamorati che mai. ??Poi il silenzio e quella distanza che non è passata inosservata ai fan che, sempre più insistenti, chiedevano notizie della coppia. Così è arrivata l’amara confessione ...

U&D - Eleonora rompe il silenzio su Oscar : 'Situazione non Trasparente e facile' : Tra le coppie più longeve che abbiamo visto formarsi nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne, vi è sicuramente quella composta da Oscar e Eleonora. I due ormai sono felicemente fidanzati da tre anni e tra numerosi alti e bassi hanno portato avanti una relazione che ha fatto sognare il pubblico da casa. Eppure nelle ultime ore si sono rincorsi diversi rumors riguardanti una presunta crisi in corso tra i due ex volti di Uomini e donne. A ...