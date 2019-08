Spazio | la NASA sta investigando sul primo reato commesso al di fuori della Terra

Primo reato nello Spazio? Nasa indaga/ Astronauta accusata da ex 'da Iss violò conto' : Anne McClain si sarebbe macchiata del Primo reato commesso nello spazio: le accuse della ex moglie 'ha violato il mio conto corrente dalla Iss'.

NASA - veicoli spaziali alimentati ad acqua si coordinano nello Spazio : l’esperimento : Due piccoli CubeSat alimentati ad acqua si sono incontrati nell'orbita bassa terrestre, dopo che uno dei due ha impartito l'ordine di muoversi al compagno grazie all'Intelligenza Artificiale. Le tecnologie sperimentate dalla NASA saranno il fulcro degli sciami di robot, protagnisti attesi delle future missioni di esplorazione spaziale.Continua a leggere

Spazio : la missione NASA-ESA Mars Sample Return prende forma : L’Esa e la Nasa stanno lavorando per la preparazione di Mars Sample Return, una missione che prevede la raccolta di campioni di polvere e rocce marziane e il successivo ritorno sulla Terra per le analisi. I finanziamenti non sono ancora stati approvati, ma le due agenzie hanno discusso la possibilità di lanciare due missioni nel corso del 2026 che dovrebbero recuperare i campioni prelevati da Mars 2020 nel cratere di Jezero. Una volta conclusa ...

Spazio : il programma Artemis vacilla - i fondi concessi alla NASA non bastano : vacilla il programma spaziale su cui gli Stati Uniti puntano per far tornare gli astronauti sulla Luna entro il 2024: i fondi concessi per “Artemis” non bastano. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha dichiarato davanti ad una commissione del Senato che serviranno dai 20 ai 30 miliardi di dollari e che, se i fondi rimarranno invariati anche nei prossimi anni, il programma subirebbe una battuta d’arresto. “Quello ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

Spazio : la NASA finanzia un progetto per navicelle stampate in 3D in orbita : Nell’ottica dei futuri viaggi verso Luna e Marte, la NASA pensa di costruire in orbita parti delle future navicelle: a tale scopo l’Agenzia finanzierà con circa 74 milioni di dollari il dimostratore tecnologico “Archinaut One“, in grado di stampare in 3D i componenti di una nave spaziale nell’orbita terrestre. L’Archinaut One dovrebbe essere lanciato nel 2022. “E’ una tecnologia fondamentale per il ...

Spazio - la NASA lancia il programma Artemis : “torneremo sulla Luna con un uomo e una donna entro il 2024 - dobbiamo imparare a vivere lì per andare su Marte” : Gli Stati Uniti ritorneranno sulla Luna per imparare a vivere e lavorare su un altro mondo, per poi mandare l’uomo su Marte. Lo ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, durante una teleconferenza sui 50 anni della missione Apollo 11 e sui futuri piani della NASA per andare oltre la Luna, su Marte. “Attualmente abbiamo astronauti americani che lavorano sulla Stazione Spaziale, quale sarà il prossimo passo? cosa ...

Spazio - la NASA lancia il Artemis : “torneremo sulla Luna con un uomo e una donna entro il 2024 - dobbiamo imparare a vivere lì per andare su Marte” : Gli Stati Uniti ritorneranno sulla Luna per imparare a vivere e lavorare su un altro mondo, per poi mandare l’uomo su Marte. Lo ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, durante una teleconferenza sui 50 anni della missione Apollo 11 e sui futuri piani della NASA per andare oltre la Luna, su Marte. “Attualmente abbiamo astronauti americani che lavorano sulla Stazione Spaziale, quale sarà il prossimo passo? cosa ...

Spazio - la NASA da’ lunga vita alle sonde Voyager per spingersi oltre i confini del Sistema Solare : La NASA e’ al lavoro per allungare la vita alle piu’ longeve delle sue missioni, le Voyager 1 e 2, malgrado i loro 42 anni di onorata attivita’. Le sonde, dopo avere superato entrambe le colonne d’Ercole del Sistema Solare, la Voyager 1 nel 2012 e la gemella nel 2018, stanno infatti continuando a inviare dati dallo Spazio interstellare. “E’ incredibile che i loro strumenti abbiano resistito cosi’ a ...

Sbarca a Torino “Space Adventure” - la mostra sullo Spazio e le sue meraviglie attraverso gli occhi e gli oggetti della NASA [GALLERY] : Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari… Oltre ottanta memorabilia originali che ...